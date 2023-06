Finał Ligi Narodów. Chorwacja - Hiszpania. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Zarówno Hiszpania jak i Chorwacja do meczu finałowego dostały się po bardzo emocjonujących półfinałach. Tam Hiszpanie rzutem na taśmę ograli Włochów 2:1, a zespół Zlatko Dalicia wygrał z gospodarzami turnieju, Holendrami, aż 4:2.

Finał Ligi Narodów. Hiszpanie drugi raz powalczą o triumf

Pierwszy mecz półfinałowy, w którym Holandia podejmowała Chorwację, obfitował w wielkie emocje. Strzelanie rozpoczęli gospodarze po bramce Malena w 34. minucie, lecz później dwoma bramkami zrewanżowali się Chorwaci, którzy do samej końcówki wygrywali po golach Kramaricia i Pasalicia. Właśnie wtedy, w szóstej minucie doliczonego czasu bramkę wyrównującą dla Holandii zdobył Noa Lang, w związku z czym potrzebna była dogrywka. Tam strzelali już tylko zawodnicy Zlatko Dalicia - najpierw Petković w 98. minucie, a później Holendrów dobił Luka Modrić, zaliczając trafienie w 116. minucie z rzutu karnego.

Atmosfera drugiego półfinału nie była gorsza. Tam Hiszpania grała z reprezentacją Włoch. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego wynik otworzył już w trzeciej minucie, gdy do siatki Donnarummy trafił Yeremi Pino. Niedługo później, bo w 11. minucie z rzutu karnego wyrównał Ciro Immobile. Do rozstrzygnięcia meczu nie była jednak potrzebna dogrywka, ponieważ chwilę przed końcem, w 88. minucie wejście do finału Hiszpanom zagwarantował Joselu, strzelając na 2:1.

Reprezentacja Hiszpanii miała już okazję grać w finałowym meczu Ligi Narodów UEFA. Miało to miejsce w sezonie 2020/2021, gdy drużyna ta o zwycięstwo w tych rozgrywkach mierzyła się z Francją. Francuzi pokonali wówczas rywali 2:1 po bramkach Karima Benzemy i Kyliana Mbappe. Dla Hiszpanów gola zdobył Oyarzabal. Dla Chorwacji natomiast dzisiejszy mecz będzie pierwszym ich występem w finale tego turnieju.

Finał Ligi Narodów. Gdzie i o której oglądać mecz Chorwacja - Hiszpania? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Spotkanie Chorwacji z Hiszpanią odbędzie się w niedzielę 18 czerwca o godzinie 20:45. W telewizji mecz ten będzie dostępny na kanałach TVP1, TVP Sport oraz Polsat Sport Extra. W internecie natomiast finał Ligi Narodów UEFA będzie do obejrzenia na platformie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji z tego spotkania na stronie Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.