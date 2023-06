Polska reprezentacja ma dwa problemy. Najlepsi zawodnicy utrudniają Grbiciowi

Plany są po to, by je zmieniać - Nikola Grbić przekonuje się ostatnio na własnej skórze o trafności tego stwierdzenia. Szkoleniowiec reprezentacji Polski pierwotnie chciał dać szansę sprawdzenia się w warunkach meczowych każdemu z 30 powołanych na ten sezon kadrowy siatkarzy. Wydawało się, że okazji dla nikogo rzeczywiście nie zabraknie, bo poza Ligą Narodów, mistrzostwami Europy i turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk w kalendarzu znalazło się jeszcze trochę spotkań towarzyskich. Problemy zdrowotne nieraz jednak komplikują działania trenerom i Serb nie jest tu wyjątkiem. Dodatkowo sam też zmienił nieco koncepcję co do niektórych graczy. Ale ma on też kłopot, którego wszyscy konkurenci mu zazdroszczą - powiększający się kłopot bogactwa.

Decyzja ws. Bednorza zapadnie po badaniach. Śliwka miał kłopot z kolanem, Gierżota wyeliminował uraz pleców

Grbić zapowiadał, że 14 zawodników, którzy będą w składzie na piątkowy mecz towarzyski z Argentyną w Płocku (4:0), zabierze następnie na przyszłotygodniowy turniej LN w Rotterdamie. W tym gronie znalazł się m.in. Bartosz Bednorz, ale sparing z brązowymi medalistami olimpijskimi z Tokio oglądał zza band.

- To przez chorobę. Bartek przed meczem wymiotował. W sobotę zrobimy jeszcze badania, by zobaczyć, jak sytuacja. Chciałby go zabrać do Holandii, ale zobaczymy, co powie lekarz - zaznacza szkoleniowiec.

Mecze towarzyskie i pierwsze turnieje fazy interkontynentalnej LN to zazwyczaj główna szansa pokazania się dla młodych zawodników. Jednym z tych, którzy pokazali się ze świetnej strony w minionym sezonie klubowym i przez to zwrócili uwagę Serba, był Michał Gierżot. 21-letni przyjmujący na razie nie zagrał jednak ani razu i - jak się okazuje - nowej szansy w tym sezonie już nie będzie miał.

- Michał najpierw miał być w składzie na turniej LN w Japonii, ale uderzył plecami w słupek od siatki, doznał kontuzji i nie trenował przez 10 dni. Nie mam już teraz ruchu, by coś poprzestawiać. Niestety, bo naprawdę chciałem zobaczyć go grającego w parze z Tomkiem Fornalem. Zobaczyć, jak reaguje, bo miał świetny sezon klubowy. Ale takie jest życie - relacjonuje szkoleniowiec.

Okazuje się, że dolegliwości miał też inny z kadrowych przyjmujących - Aleksander Śliwka. - Miał pewne kłopoty z kolanem, więc potrzebował trochę czasu na powrót do zdrowia i przygotowanie. Dopiero w tym tygodniu zaczął skakać. Będzie gotowy na turniej LN na Filipinach - opowiada Grbić.

Pierwotnie zapowiadał on, że siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla - czyli ekipy, które mierzyły się ze sobą w finale PlusLigi i Ligi Mistrzów - dołączą do składu właśnie na trzeci turniej LN. Zmienił jednak zdanie i występującego w Zaksie Bednorza oraz broniącego barw jastrzębian Fornala dołączył do składu już na wcześniejszą imprezę w Holandii. Ten ostatni powiedział dziennikarzom po meczu z Argentyną, że o tym, iż leci do Rotterdamu, dowiedział się kilka dni wcześniej.

- Bartek w tamtym roku nie miał zbyt wielu okazji do gry (też z powodu kłopotów zdrowotnych - red.), dlatego chciałem go teraz zabrać, by miał nieco więcej czasu spędzonego na boisku. Chciałem zobaczyć Tomka i Bartka grających przeciwko silnym rywalom - takim jak USA i Włochy. Tak samo jest z Wilfredo Leonem. LN daje mi dobry obraz gry, reagowania, rozwiązania przez zawodników sytuacji, w których się znajdziemy - tłumaczy szkoleniowiec.

Fornal nie ma nic przeciwko takiej zmianie planów. Zapewnia wręcz, że cieszy go możliwość rozegrania dodatkowych meczów. Ma za sobą dwutygodniowy urlop, pod koniec którego już wracał myślami do siatkówki.

- Ale nie dzwoniłem do trenera z pytaniem, czy mnie wcześniej przyjmie - rzuca żartem.

Przyjmujący mistrza Polski nie kryje zaś, że sam powrót do treningów po wakacjach nie jest łatwy. - Pierwszy tydzień treningów to mozolne ćwiczenia, które trzeba wykonać. To odbicia, powtórzenia palcami, żeby czucie piłki wróciło. Mało jest skoków. Skakać z pozostałymi finalistami LM zaczęliśmy cztery dni temu. pierwsze dni były ciężkie i fizycznie na pewno możemy wyglądać jeszcze lepiej, ale to spokojnie z czasem przyjdzie. Od poniedziałku zaczęliśmy więcej grać w szóstkach, więcej było siatkarskiego treningu, który się bardziej wszystkim podoba. I mam nadzieję, że poskutkuje to tym, że wrócimy z Holandii z czterema zwycięstwami - opowiada.

Choć ostatnio kłopoty zdrowotne trapią głównie jego przyjmujących, to Grbić zachowuje spokój, bo to właśnie na tej pozycji jest najmocniejsza konkurencja. A na kluczowe imprezy w tym sezonie musi wybrać tylko czterech zawodników.

- Olek potrzebował więcej czasu, ale mamy Artura Szalpuka, Leona, Fornala, Bednorza, Semeniuk. Będzie mi ciężko. Przygotowuję się psychicznie na trudne decyzje, bo dwóch z nich muszę odrzucić - zaznacza.

Po pierwszym turnieju LN w Nagoi Serb mocno chwalił młodego libero Kamila Szymurę i wracającego do kadry po kilkuletniej przerwie Szalpuka. Po piątkowym meczu znów wrócił do komplementowania tej dwójki.

- Kamil jest bardzo dobry. Znacznie lepszy niż w tamtym sezonie. Jestem z niego bardzo zadowolony. Tak samo Artur - wygląda, jakby nie miał żadnej przerwy od reprezentacji. Pod kątem podejścia wygląda to tak, jakby był starszym gościem z 10-letnim stażem w kadrze. Jest bardzo pozytywny, daje dobrą energię i słucha. Mam jeden problem więcej - podsumowuje ze śmiechem trener Polaków.