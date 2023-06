Wilfredo Leon zapytany o powrót do kadry. Uśmiechnął się. "Nieee. Po co?"

Rok temu Wilfredo Leon przegrał walkę z czasem. A w zasadzie: z kontuzją. Na początku sezonu kadrowego poddał się zabiegowi z powodu kłopotów z kolanem. Siatkarz Sir Safety Perugii liczył, że zdoła wrócić do zdrowia na tyle, aby znaleźć się w składzie na mistrzostwa świata. Trener Nikola Grbić stwierdził jednak, że to za wcześnie. Dziś 29-latkowi nie dokucza już żaden uraz, ale po raz kolejny nie może być on pewny miejsca w kadrze: tym razem z powodu konkurencji wśród przyjmujących.

Leon chwali Grbicia i punktuje byłego trenera lub trenerów?

Pochodzący z Kuby Leon debiut w biało-czerwonych barwach zaliczył w 2019 r. W kolejnym sezonie grę w kadrze zablokowała pandemia COVID-19. Potem był jeszcze w kadrze w 2021 roku i wtedy zaliczył ostatni występ w kadrze. Aż do piątku.

Powrót po dwuletniej przerwie wypadł nieźle - w wygranym 4:0 meczu towarzyskim z Argentyną w Płocku zdobył 13 punktów i pokazał się z dobrej strony. - Czy pojawiły się nerwy lub dodatkowe emocje? Nieee. Po co? To był mecz towarzyski - zaznacza z uśmiechem.

Ten mecz był jego debiutem pod wodzą Grbicia. Pracowali już razem w sezonie 2021/22 w Perugii. Szkoleniowiec w ostatnich miesiącach wielokrotnie podkreślał, że klub a kadra to dwie różne rzeczy i teraz będzie obserwował Leona pod kątem adaptacji do jego pomysłu na tę drużynę. Utytułowany zawodnik też zwraca na to uwagę.

- Znam trenera, ale z klubu. Niby znów pracujemy razem, ale to nowa drużyna, nowa taktyka. Ważne, że nie krzyczy, nie denerwuje się, tylko przekazuje spokojnie swoje uwagi - opisuje.

Miał być zbawcą polskiej kadry. Wrócił do niej po dwóch latach. Teraz musi walczyć

Można odnieść wrażenie, że to nawiązanie do jednego lub nawet dwóch trenerów, z którymi Leon miał styczność. Perugię ostatnio prowadził bardzo dobrze znany w Polsce Andrea Anastasi. Włoch znany jest z wybuchowych reakcji na niepowodzenia, a o ile początek sezonu był dla jego drużyny wyśmienity, to potem wpadła w ogromny dołek i spisywała się rozczarowująco zarówno pod kątem wyniku, jak i stylu gry.

Mający w dorobku m.in. cztery triumfy w Lidze Mistrzów (w barwach Zenita Kazań) siatkarz w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" najpierw stwierdził eufemistycznie, że jego i Anastasiego różniło spojrzenie na pewne kwestie. Potem dodał, że ich relacje popsuły się, gdy po stronie Włocha zabrakło szczerości.

- W ostatniej chwili dowiedziałem się, że nie zagram w ważnym meczu. Odnoszę wrażenie, że gdy trener zaczął odczuwać większą presję, zmieniło się jego zachowanie. (...) Nagle, tuż przed początkiem najważniejszego spotkania w tamtym momencie sezonu, wywrócono pewien porządek do góry nogami. I zaburzyło to spokój i nastawienie do meczu nie tylko moje, ale i kilku kolegów z drużyny, z którymi rozmawiałem później na ten temat - uzasadniał kapitan Perugii.

Mówiąc o niewprowadzaniu przez Grbicia nerwowej atmosfery, mógł też nawiązać do Vitala Heynena. Z Belgiem, który również słynie z ogromnej ekspresji i nieraz ulega emocjom, miał wcześniej do czynienia w reprezentacji Polski oraz w klubie.

Ogień, który podnosi poziom gry. Apel Leona

Uwagi co do stylu pracy w Perugii zgłaszał też Kamil Semeniuk. On z kolei nie kryje, że ma za sobą trudne miesiące i tegorocznymi występami w kadrze chce się odbudować. Czy podobnie na swoją sytuację patrzy jego klubowy i reprezentacyjny kolega, czyli Leon?

- Nie tyle chodzi o odbudowę, ile o adaptację do trenera i drużyny - wskazuje.

Jeszcze rok temu trudno było sobie wyobrazić, by zabrakło go w składzie reprezentacji w najważniejszych imprezach. Ale rok temu Biało-Czerwoni zdobyli bez niego wicemistrzostwo świata, a Grbić na żadnej innej pozycji nie ma teraz takiego kłopotu bogactwa jak właśnie na przyjęciu. W poprzednim sezonie pewniakami do wyjściowej szóstki byli Aleksander Śliwka i Semeniuk, a dobrze w roli zmienników spisywali się Tomasz Fornal i Bartosz Kwolek. Fornal ma za sobą teraz świetny sezon w klubie, tak samo jak Bartosz Bednorz i Artur Szalpuk. Kandydatów więc nie brakuje, a miejsca w składzie są tylko cztery.

- Zgadza się, konkurencja na przyjęciu jest niesamowita. Ale ja to lubię, bo na boisku robi się ogień. I o to chodzi - podkreśla zawodnik, który niedługo będzie świętował 30. urodziny.

Reprezentant Polski wbił szpilkę trenerowi. Dostał ripostę

Gdy pytam, czy w takim razie z jego perspektywy im więcej rywali, tym lepiej, to siatkarz przytakuje z szerokim uśmiechem. - Każdy wtedy mocno walczy i dzięki temu podnosi się poziom - argumentuje.

A jak obecnie widzi swoje szanse w tej wewnętrznej rywalizacji? Tu odpowiada dyplomatycznie, że są takie same, jak w przypadku każdego innego. Kiedy zaznaczam, że chyba jednak niektórzy mogą czuć się pewniej niż inni, to Leon stwierdza, że to osoby z zewnątrz tak to oceniają. - My patrzymy na to inaczej. Trenujemy i gramy razem, a trener będzie decydował - dodaje.

W tym tygodniu Biało-Czerwoni wystąpią w drugim turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Impreza w Holandii będzie ważnym sprawdzianem formy pod kątem selekcji z myślą o mistrzostwach Europy czy turnieju kwalifikacyjnym. Wcześniej Polacy na pewno zagrają jeszcze w turnieju finałowym LN w Gdańsku - mają zagwarantowany udział jako gospodarz.

O tym, że Leon jest graczem, do którego posyłanych jest mnóstwo piłek - a zwłaszcza te najtrudniejsze - wiemy już od dawna. Markę zawodnika ze światowego topu (dla niektórych najlepszego na świecie) wyrobił sobie w Zenicie i wtedy też musiał się przyzwyczaić do ogromnych oczekiwań, które wciąż mu towarzyszą.

- Wielka odpowiedzialność i hasła typu "Leon musi nam to wygrać" nie denerwują mnie, bardziej motywują. Ludzie oczekują ode mnie najlepszej formy nie tylko w danym meczu, ale w każdym turnieju. Powtarzam przy tym tylko jedno - nie zapominajcie, że jestem tylko człowiekiem. Nie jestem z kosmosu - apeluje.