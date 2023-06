Marciniak wolał kadrę Grbicia od piłkarzy. "Trudno, żeby siatkówka przegrała"

Kto był najpopularniejszą osobą podczas meczu towarzyskiego polskich siatkarzy z Argentyną (4:0) w Płocku? Zawodnicy tradycyjnie długo pozowali do zdjęć z kibicami i rozdawali autografy. W przypadku jednego z nich równie dobrze mogło być odwrotnie, bo na meczu pojawił się Szymon Marciniak. Sędzia piłkarski - który prowadził w ubiegłym roku finał mistrzostw świata, a niedawno finał Ligi Mistrzów - od kilku miesięcy dorównuje rozpoznawalnością czołowym krajowym sportowcom. A jak się okazało, z niektórymi siatkarzami zna się już od pewnego czasu.

Szczególne miejsce siatkówki w sercu Marciniaka. Szykuje się do zobaczenia dużej imprezy

Tuż po zakończeniu meczu z Argentyną polscy siatkarze zaczęli pozować tuż obok boiska. Okazało się, że fanem mającym szansę spotkać się z nimi najszybciej, był właśnie Marciniak, któremu towarzyszyła rodzina. Arbiter porozmawiał z kilkoma zawodnikami, a w pewnym momencie podszedł do niego też jeden z sędziów siatkarskich pracujących przy meczu i poprosił o wspólne zdjęcie. Marciniak także miał swoją porcję wywiadów z dziennikarzy, którzy na co dzień piszą o siatkówce.

Płock to jego miasto rodzinne i nie byłoby to aż tak dziwne, że pojawił się w piątek na trybunach, gdyby nie fakt, że tego wieczora w Warszawie mecz towarzyski z Niemcami grała piłkarska reprezentacja Polski. Sędzia jednak nie miał żadnych wątpliwości, co wybrać.

- Generalnie uwielbiam różne dyscypliny sportowe. Nie mogę zdradzić kolejności, ale piłka nożna, siatkówka i piłka ręczna zawsze były mi bliskie. Jak tylko się dowiedziałem, że chłopaki przyjeżdżają do mojego miasta, to wiedziałem, że będę. Tym bardziej że jesteśmy w kontakcie, bo poznaliśmy się jakiś czas temu - tłumaczy.

Jak dodaje, ogląda mecze siatkarskie w telewizji, gdy tylko ma możliwość. A teraz skorzystał z okazji, że grali w Płocku. - Strasznie się cieszę, że się udało - przyznaje z uśmiechem Marciniak.

O czym rozmawiał z nimi po piątkowym meczu? Zawodnicy gratulowali mu poprowadzenia dwóch bardzo prestiżowych finałów.

- Zapraszali też na kolejne wydarzenia. Pewnie zobaczymy się w Gdańsku (w lipcu odbędzie się tam turniej finałowy Ligi Narodów - red.), jeśli uda mi się poukładać kalendarz tak, by móc się z nimi spotkać. Kalendarz mam na styku i nie jest z gumy, ale zrobię wszystko, by ich wspomóc z trybun - deklaruje.

Arbiter podkreśla, że siatkarze wspierają go często życzliwym słowem i wysyłają mu miłe wiadomości, a on im się rewanżuje.

- Kiedy mam możliwość, to trzymam kciuki za nich. Tym bardziej że mamy bezapelacyjnie najlepszych siatkarzy na świecie, a jak są na moich śmieciach, to trudno, żeby piłka siatkowa przegrała dziś z piłką nożną. To jest dla mnie normalne - podsumowuje.

Marciniak lubi specyficzne żarty siatkarzy. Wskazuje dla siebie jedną pozycję na boisku

Marciniak opowiada też, jak narodziła się ta znajomość między przedstawicielami dwóch różnych sportów. Otóż kluczowy okazał się tu styczniowy Bal Mistrzów Sportu.

- Tomek Fornal przyszedł jako pierwszy, a potem wszyscy dołączyli. To było akurat po finale mistrzostw świata, zrobiliśmy sobie fajne zdjęcie. Ale gdyby mnie nie widzieli, to ja bym podszedł. Z Bartkiem Kurkiem nagrywaliśmy zaś kiedyś wspólnie program. Myślę, że jesteśmy fajnymi ambasadorami Polski. Oni szczególnie, bo od wielu, wielu lat - podkreśla sędzia.

Polskich siatkarzy ceni nie tylko na poziom sportowy. - Do tego to ludzie z ogromnym poczuciem humoru. Uwielbiam to, gdy sportowcy na wysokim poziomie lubią sobie robić żarty. To poczucie humoru mają specyficzne, co jest ważne. Ja się w tym odnajduję - tłumaczy.

W kilkuosobowej grupie dziennikarzy pytamy, czy sam padł ofiarą tych żartów. - Pomidor - rzuca ze śmiechem arbiter. Dokładnie to samo - tak samo rozbawiony - odpowiada, gdy nalegamy, by zdradził chociaż, kto był sprawcą dowcipu.

Wspomniany Fornal nie kryje radości, że Marciniak pojawił się na piątkowym spotkaniu. - Jestem podekscytowany, że tak ważna persona - na ten moment najlepszy sędzia piłkarski na świecie - przychodzi do nas na mecze. I jeszcze mogę zamienić z nim kilka słów. Mam nadzieję, że będzie nas częściej odwiedzać - zaznacza.

To od niego słyszymy, że tym razem to sędzia poprosił go o wspólną fotografię. Sam też na tym skorzystał. - Dla mnie to była przyjemność, bo dzięki temu ja też będę miał z nim zdjęcie - dodaje z uśmiechem.

Marciniak miłość do siatkówki dzieli z najbliższymi - żoną i dziećmi. W wolnych chwilach grają w hali, która jest blisko ich domu. A na jakiej pozycji by się widział na boisku?

- Umówmy się, ja - przy tych "wieżowcach" - mogę być tylko libero - rzuca ze śmiechem mający 1,8 m wzrostu arbiter.