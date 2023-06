Lepiej się nie dało! Wymarzony powrót Leona. Polacy nie dali szans rywalom

Polscy siatkarze w tym tygodniu mieli przerwę w Lidze Narodów. Nie oznaczało to jednak odpoczynku. W piątek w Płocku rozegrali mecz towarzyski z silnym przeciwnikiem, jakim jest reprezentacja Argentyny. Z kolei od środy będą rywalizować w Rotterdamie w drugim turnieju wspomnianych rozgrywek.

Polska latwo wygrała z Argentyną. Wilfredo Leon wrócił do gry w kadrze

Choć mecz z Argentyną był tak naprawdę przysłowiowym meczem o pietruszkę, to zespół Nikoli Grbicia zaprezentował się bardzo dobrze. Ponadto selekcjoner zdecydował się na silny skład. W pierwszej szóstce wyszli: Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Grzegorz Łomacz, Jakub Kochanowski, Tomasz Fornal, Norbert Huber oraz Paweł Zatorski. Dla Leona był to pierwszy mecz w kadrze od dwóch lat. Ubiegły sezon stracił z powodu kontuzji.

Już w pierwszym secie od początku Biało-Czerwoni wyglądali lepiej od przeciwników i przy stanie 11:7 mieli czteropunktową przewagę, która pozwoliła bez większych nerwów dograć partię do końca. W premierowej odsłonie dobrze punktowali m.in. Bartosz Kurek i Wilfredo Leon. Polska wygrała 25:20.

Drugi set był nieco bardziej wyrównany. W pierwszym fragmencie oba zespoły szły punkt za punkt. Dopiero od stanu 8:8 Polacy zaczęli budować przewagę, która w pewnym momencie osiągnęła pięć punktów. Dobry mecz rozgrywał nasz środkowy Norbert Huber, który w dwóch setach zdobył sześć oczek i był najlepiej punktującym zawodnikiem w naszej ekipie. Ostatecznie set zakończył się okazałym wynikiem 25:17!

W trzecim secie Polacy kontynuowali to, co zaczęli pod koniec drugiego. Już od początku wybudowali sobie solidną przewagę nad Argentyńczykami. Dobrze znów punktował Wilfredo Leon, a swoje dorzucili też Fornal i Kurek. Przez większość seta utrzymywała się kilkupunktowa przewaga naszej drużyny. Ostatecznie partia została wygrana do 18, a cały mecz 3:0.

Rozegrano także dodatkowego czwartego seta, na co trenerzy obu ekip umówili się jeszcze przed początkiem meczu. W nim Polacy znów okazali się lepsi i wygrali 25:19.

Reprezentacja Polski zagra kolejny turniej w Rotterdamie. Pierwszy mecz już w środę

W najbliższym tygodniu Polacy wezmą udział w drugim turnieju Ligi Narodów. Rywalizacja przeniesie się do Rotterdamu, gdzie w środę 21 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się z Niemcami (20:00). Dzień później nasi siatkarze zagrają z Holandią (20:00), a 24 czerwca ze Stanami Zjednoczonymi (13:00). Ostatnim przeciwnikiem Polaków będzie reprezentacja Włoch. Ten mecz zaplanowano na niedzielę 25 czerwca na godzinę 12:30. Relacje na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.

Polska - Argentyna 3:0 (25:20, 25:17, 25:18) i dodatkowy set - 25:19