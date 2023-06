Zrezygnowali. Klamka zapadła. ZAKSA i Jastrzębski Węgiel mówią: "nie".

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel to dwa najlepsze klubowe zespoły minionego sezonu w Europie. W Lidze Mistrzów i Pucharze Polski finał wygrała ZAKSA, z kolei rywalizacji o mistrzostwo Polski lepsza okazała się drużyna Jastrzębskiego Węgla. Ze względu na udział w finale LM, obie polskie ekipy zostały zaproszone przez FIVB do udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w dniach 6-10 grudnia w Indiach.

Obok polskich drużyn na liście zaproszonych zespołów znaleźli się: Jastrzębski Węgiel (finalista Liga Mistrzów), Sada Cruzeiro (Brazylia, mistrz Ameryki Południowej 2022/2023), Minas Tenis Clube (Brazylia, wicemistrz Ameryki Południowej 2022/2023), Suntory Sunbirds Club (Japonia, mistrz Azji 2022/2023) oraz Ahmedebad Defenders (Indie, gospodarz turnieju).

To już pewne. ZAKSA i Jastrzębski Węgiel podjęły decyzję ws. udziału w KMŚ

Jak się okazuje, ostatecznie w KMŚ nie wystąpi żaden polski zespół. Zarówno ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, jak i Jastrzębski Węgiel poinformowały na swoich stronach internetowych o rezygnacji z udziału w tym turnieju.

– Przykro nam, że po kolejnym ogromnym sukcesie jakim jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów 2023 musimy zrezygnować z udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. Wielokrotnie podkreślałem, że doceniamy prestiż tych rozgrywek, a możliwość walki o jedyne trofeum, jakiego w bogatym dorobku ZAKSY, brakuje naszej drużynie byłaby ogromnym wyróżnieniem. Wierzę, że ta szansa jeszcze przed nami. Najbliższy sezon rozgrywkowy będzie nieco inny, między innymi dlatego, że to sezon przed igrzyskami olimpijskimi. Kalendarz rywalizacji, jaki czeka kluby PlusLigi będzie wymagający, szczególnie biorąc pod uwagę udział naszej drużyny również w rozgrywkach Ligi Mistrzów - powiedział prezes ZAKSY Piotr Szpaczek.

- Bez wątpienia wyjazd do Indii byłby wyzwaniem logistycznym, przed podjęciem decyzji, razem ze sztabem szkoleniowym analizowaliśmy jednak wiele aspektów. Przede wszystkim musimy mieć na uwadze przygotowanie do takiego wyjazdu, mam tu na myśli serię zalecanych szczepień i kwestie zabezpieczenia medycznego. Wyjazd ten niósłby za sobą ryzyko problemów zdrowotnych, które mogłyby się pojawić nie tylko w trakcie turnieju, ale również po powrocie do kraju. Chciałbym podkreślić, że podejmując tę decyzję mieliśmy na uwadze przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo naszej drużyny – dodał prezes mistrzów Europy, którzy już w zeszłym sezonie zrezygnowali z tego turnieju.

- Na wstępie pragnę podziękować Światowej Federacji Siatkarskiej za zaproszenie nas do udziału w tych rozgrywkach. Jako klub bardzo doceniamy ten fakt - napisał na stronie klubu, prezes Jastrzębskiego Węgla, Adam Gorol.

- Sam w sobie wyjazd do Indii to niełatwa wyprawa w sensie logistycznym, a co dopiero w przypadku zorganizowanej grupy, takiej jak drużyna siatkarska. Wysokie koszty całego przedsięwzięcia to jedno, a drugie to kwestie zdrowotne. Chociaż szczepienia przed chorobami zakaźnymi przed wyjazdem do Indii nie są wymagane przepisami prawa a jedynie zalecane, to trudno sobie wyobrazić, by z nich zrezygnować. Trzeba brać pod uwagę ewentualne skutki uboczne szczepionek oraz potencjalną niechęć do wakcynacji u niektórych członków ekipy. Nie mam obaw, że w Indiach coś złego miałoby się wydarzyć, ale jako prezes Klubu czuję się w obowiązku zminimalizować wszelkie ryzyko, w tym zdrowotne. Mając również na uwadze intensywność rozgrywek - tłumaczył sternik klubu z Jastrzębia Zdroju.

- Druga i kluczowa sprawa to terminarz meczów. Okazuje się, że wyjazd do Indii w tym terminie wiązałby się z koniecznością przełożenia minimum dwóch spotkań w PlusLidze oraz jednego w Lidze Mistrzów. Nawet gdyby nasi rywale, Polska Liga Siatkówki i Europejska Konfederacja Siatkarska CEV wyrazili zgodę na przełożenie tych spotkań, to przy skróconym czasowo sezonie nie byłoby szans na znalezienie wolnych terminów na nadrobienie meczów. A dla nas priorytetem są rozgrywki krajowe, a następnie europejskie - podsumował Gorol.