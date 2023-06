Tak wygląda tabela Ligi Narodów po sensacyjnej porażce Polski z Holandią

Fenomenalna passa siatkarskiej reprezentacji Polski przerwana. Nasze zawodniczki przegrały 0:3 z Holandią, dla której było to z kolei pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Co to oznacza z punktu widzenia tabeli? Gdzie znajdują się Polki?

