Ależ bomba transferowa! Jeden z najlepszych siatkarzy świata zagra w PlusLidze

Miniony sezon był rozczarowujący dla Indykpol AZS-u Olsztyn. Wydawało się, że drużyna powalczy nawet o medale PlusLigi, ale ostatecznie w ćwierćfinale przegrała 1:3 z Wartą Zawiercie. Następnie poległa w starciu o siódmą lokatę i rozgrywki zakończyła na ósmym miejscu. Władze klubu liczą na lepszy wynik w kolejnym sezonie i już teraz dokonują solidnych wzmocnień. W środę poinformowano o pozyskaniu argentyńskiego talentu, Manuela Armoa. Choć transfer był sporą sensacją, to prawdziwą bombę zespół ogłosił dwa dni później.

Hit transferowy AZS-u. Alan Souza dołącza do olsztyńskiej ekipy

W piątek 16 czerwca klub z Olsztyna przekazał informację o pozyskaniu Alana Souzy. "Tak, to jest hit. Witamy na pokładzie" - napisano w oficjalnym komunikacie. Brazylijczyk jest uznawany za jednego z najlepszych atakujących świata. To właśnie 29-latek z powodzeniem zastąpił w kadrze Wallace'a, zdobywając m.in. Puchar Świata w 2019 roku. Na tej imprezie został też wybrany MVP. Z kolei w 2021 roku wygrał Ligę Narodów. Na koncie posiada też wiele nagród indywidualnych. Jego największą "bronią" jest atomowa zagrywka i niezwykły zasięg w ataku, bo aż 367 cm.

- Witam wszystkim. W kolejnym sezonie będę bronił barw AZS-u Olsztyn. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Do zobaczenia! - powiedział Brazylijczyk w zamieszczonym wideo na Twitterze. W zespole oficjalnie powitał go też Tomasz Jankowski, Prezes Zarządu.

- Alan Souza jest jednym z najlepszych atakujących na świecie. Jestem dumny, że zgodził się reprezentować barwy Indykpolu AZS Olsztyn w nowym sezonie. Oprócz tego, że reprezentant Brazylii, będzie filarem naszej drużyny, to myślę, że dzięki niemu, nasi Kibice tłumnie będą przychodzić na mecze do nowej, olsztyńskiej Hali Urania - powiedział działacz, cytowany przez oficjalną stronę AZS-u.

Souza z wielkimi szansami na podbój Polski. "Zdrowy może się zabawić z tą ligą"

O tym, że Souza jest przymierzany do transferu do klubu z Olsztyna, mówiło się już do kilku tygodni. Jakub Bednaruk stwierdził nawet w lutym, że "zdrowy Brazylijczyk może się zabawić z PlusLigą". - Może zrobić różnicę - mówił w programie "Prawda Siatkówki".

Souza poważnej kontuzji nabawił się w czerwcu 2022 roku. Wówczas w meczu Ligi Narodów z Iranem źle stanął i upadł na parkiet, doznając urazu ścięgna achillesa.

Alan Souza, zanim trafił do AZS-u, grał w takich klubach jak: Sada Cruzeiro, SESI Sao Paulo, Kuzbass Kemerowo oraz Apan/Eleva. Dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Brazylii, tyle samo razy zwyciężył w Klubowych Mistrzostwach Świata (2015, 2016).