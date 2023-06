To byłaby wielka rewolucja! Koniec z setami w siatkówce? Odważny pomysł

W 1998 roku siatkówka przeszła pewną rewolucję. Do tego momentu mecze miały 15-punktowe sety, a w nich panowała zasada, że punkt zdobywa się przy własnej zagrywce. Mecze wtedy jednak były długie i mniej efektowne, a rozgrywanie trzygodzinnych spotkań było normą. Po tych zmianach sety rozgrywano już do 25 punktów, a na boisku pojawił się libero. Czy wkrótce ta dyscyplina przejdzie kolejną rewolucję? Jeden z pomysłów proponuje Oskar Kaczmarczyk, były statystyk i asystent w reprezentacji Polski.

Koniec grania w siatkówce na sety? To byłaby rewolucja. "Hamuje rozwój"

Oskar Kaczmarczyk rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" na temat ewentualnej rewolucji w siatkówce. Jego zdaniem mecze powinny być grane na czas, a nie na sety. - Wiesz, że otwieramy teraz puszkę Pandory? Główny problem polega na tym, że mamy bardzo dużo młodzieży chętnej do uprawiania jej, ale gdy patrzymy na szczyt piramidy, to tych topowych zawodników jest dosłownie kilku na każdej pozycji. Siedziałem w tej dyscyplinie w różnych rolach i dotknąłem jej właściwie z każdej strony - powiedział.

Trener analityk Aluronu CMC Warty Zawiercie posłużył się przykładem z pracy w szwajcarskim Biogas Volley Nafels. - Celem było rozwijanie graczy i miałem w zespole chłopaka, który był absolutnym diamentem. Tylko nie miałem kiedy wpuścić go na boisko, bo konstrukcja gry na sety powoduje, że każda partia to minimecz i musisz ją wygrać. W siatkówce zawodnik musi być gotowy do gry w każdym elemencie. Dlatego trenerzy boją się ryzykować, ale też nie mają kiedy tego robić. Schemat gry na sety hamuje rozwój wielu zawodników - dodaje Kaczmarczyk.

Trener zwrócił uwagę, że taki system dobrze się sprawdza w koszykówce. - W niej grasz na czas, możesz kontrolować wynik i przy 20 punktach przewagi dać szansę młodemu zawodnikowi. Oczywiście, pomysł, by siatkówka poszła w tę stronę, zostanie uznany za utopię, coś od czapy. To byłaby ogromna rewolucja, ale trzeba już dziś pomyśleć o tym, jak rozwiązać problem, o którym rozmawiamy - zauważył.

Innym pomysłem, zdaniem Kaczmarczyka, jest wprowadzenie systemu z ligi indyjskiej, gdzie każdy mecz jest rozgrywany w pięciu setach do 15 punktów, niezależnie od wyniku. - Podoba mi się ten pomysł, z prostego powodu: twoja drużyna prowadzi 3:0 w setach i jest już pewne, że wygra spotkanie. Trudno o lepsze okoliczności, by wprowadzić na boisko młodego, zdolnego chłopaka. Trochę te mecze byłyby trudniejsze do opakowania medialnie. Ale z drugiej strony – sety, w których jeden zespół wygrywa 25:14, są takie atrakcyjne dla widzów? - podsumował.