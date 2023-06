Grbić odkrył karty. Na ten powrót kibice czekali dwa lata

Polscy siatkarze w pierwszym tygodniu Ligi Narodów (w Japonii) pokazali się z niezłej strony - pokonali Francję (3:1), Bułgarię (3:2) oraz Iran (3:2). Jedynie na sam koniec przegrali z Serbią (0:3). Dzięki temu zajmują szóste miejsce w tabeli Ligi Narodów i w drugim tygodniu zmagań powalczą o to, aby zbliżyć się do czołówki.

Nikola Grbić ogłosił kadrę na drugi tydzień Ligi Narodów. Wielki powrót Wilfredo Leona

Polacy udadzą się do Rotterdamu, gdzie zagrają kolejno z Niemcami, Holandią, Stanami Zjednoczonymi oraz Włochami. W czwartek ogłoszono kadrę, jaką wybrał selekcjoner Nikola Grbić na nadchodzące spotkania.

Skład mocno różni się od tego, który wiedzieliśmy w niedawnych spotkaniach. Znaleźli się w nim gracze Jastrzębskiego Węgla i ZAKSY Kędzierzyn Koźle (między innymi Tomasz Fornal i Bartosz Bednorz), którzy ostatnio nadal odpoczywali po finale Ligi Mistrzów. Wraca także kilku doświadczonych zawodników, jak Paweł Zatorski, Bartosz Kurek czy Wilfredo Leon. Dużym wydarzeniem jest zwłaszcza obecność ostatniego z wymienionych, który na powołanie czekał od 2021 roku - poprzednie lato stracił z powodu urazu kolana. W podobnej sytuacji był Norbert Huber, który cały poprzedni sezon reprezentacyjny stracił z powodu kontuzji Achillesa.

Skład reprezentacji Polski na Ligię Nardów w Rotterdamie

6. Bartosz Kurek

9. Wilfredo Leon

10. Bartosz Bednorz

12. Grzegorz Łomacz

13. Sebastian Adamczyk

15. Jakub Kochanowski

17. Paweł Zatorski

21. Tomasz Fornal

22. Karol Urbanowicz

24. Kamil Szymura

25. Artur Szalpuk

29. Dawid Dulski

96. Jan Firlej

99. Norbert Huber

Polacy zagrają towarzysko z Argentyną

Jeszcze przed wylotem do Holandii Polaków czeka towarzyski mecz z Argentyńczykami. Zostanie on rozegrany w Płocku w piątek 16 czerwca o godzinie 18:00. Będzie to wartościowy sprawdzian, gdyż rywale w pierwszych czterech spotkaniach Ligi Narodów wygrali trzy z czterech meczów i zajmują trzecie miejsce w tabeli.