Wielka wpadka w polskim gigancie siatkówki. Pożegnano zawodnika bez jego wiedzy. "Mam obowiązujący kontrakt"

Do przedziwnej sytuacji doszło w PGE Skrze Bełchatów. Dziewięciokrotni mistrzowie Polski poprzez oficjalne media klubowe pożegnały swojego zawodnika. Ten był jednak dość zaskoczony. - Może najpierw warto by było dojść do porozumienia? - zwracał uwagę w mediach.

3 Fot. Marcin Kucewicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl