Heynen wybuchnął podczas meczu Ligi Narodów. Co za kłótnia i to z kim [WIDEO]

Tegoroczne rozgrywki Ligi Narodów znakomicie układają się dla polskich siatkarek. Zawodniczki Stefano Lavariniego pewnie pokonują kolejne rywalki i odniosły jak do tej pory komplet sześciu zwycięstw. W czwartek rozbiły Turczynki 3:0, odnosząc pierwsze od ośmiu lat zwycięstwo nad tymi rywalkami. Dobrze spisują się również Niemki, prowadzone przez Vitala Heynena.

Vital Heynen wybuchł podczas meczu Ligi Narodów. Wdał się w dyskusję z zawodniczką

W piątym meczu Ligi Narodów reprezentantki Niemiec mierzyły się z Tajlandią. Pierwsze partie były bardzo dobre wykonaniu zawodniczek Heynena. Premierową odsłonę wygrały do 20, a w drugiej rozbiły rywalki do 13. W trzecim secie rywalki zdołały się jednak zmobilizować i to one od początku nadawały tempo gry. Prowadziły już nawet 10:2, ale Niemki szybko wzięły się za odrabianie strat.

Przy stanie 16:14 dla zawodniczek z Tajlandii kamery uchwyciły niecodzienną sytuację. Znany z wybuchowego charakteru Heynen lubi wdawać się w dyskusję z sędziami, co polscy kibice pamiętają z czasów jego pracy z polskimi siatkarzami. Tym razem doszło jednak do ostrej wymiany zdań pomiędzy trenerem a jedną z zawodniczek, środkową Camillą Weitzel. W trakcie burzliwej wymiany zdań na temat wydarzeń na boisku nie zabrakło żywiołowej gestykulacji z obu stron.

Trzecia partia padła łupem Tajek, które dzięki świetnej końcówce wygrały 25:19. W czwartym secie górą ponownie były Niemki, które zwyciężyły 3:1 (25:20, 25:13, 19:25, 25:23) i zanotowały piąte czwarte zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Zawodniczki Heynena mają na koncie 11 punktów i zajmują 6. miejsce w tabeli, którą otwierają reprezentantki Polski.

W najbliższych dniach Niemki zmierzą się z Japonkami (16 czerwca), Brazylijkami (17 czerwca) i Koreankami (18 czerwca).