Tak wygląda tabela Ligi Narodów zwycięstwie Polek z Turcją. Jest pięknie!

Polskie siatkarki znakomicie prezentują się w tegorocznej Lidze Narodów. Zawodniczki Stefano Lavariniego odniosły komplet pięciu zwycięstw, pokonując między innymi Serbki i Włoszki, czyli odpowiednio aktualne mistrzynie świata i Europy. Nasze tenisistki straciły jedynie pięć setów, a najtrudniejszy jak do tej pory był mecz z Kanadą, wygrany 3:2.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Polki nadal niepokonane w Lidze Narodów. Trzysetowe zwycięstwo z Turcją smakuje wyjątkowo

W szóstym spotkaniu tegorocznych rozgrywek Polki zmierzyły się z Turczynkami, które po raz ostatni pokonały w meczu towarzyskim w 2015 roku. Dziesięć kolejnych starć kończyło się z kolei zwycięstwem rywalek, a świetna gra naszych siatkarek w poprzednich meczach dawała nadzieję na przerwanie tej serii.

Pierwszy set był bardzo wyrównany, jednak częściej na prowadzeniu znajdowały się zawodniczki Lavariniego. Polki zachowały też więcej spokoju w końcówce, co pozwoliło im wygrać 25:22. W drugiej partii przewaga naszych zawodniczek była już znacznie bardziej widoczna, co przełożyło się na zwycięstwo do 20. Trzecia odsłona przyniosła znakomitą grę z obu stron i emocjonującą grę na przewagi. Lepiej tę wojnę nerwów wytrzymały Polki, które wygrały 3:0 (25:22, 25:20, 30:28). Ostatni raz polska reprezentacja pokonała Turcję 3:0 w 2008 roku.

Gwiazda wraca do Polski! "Tak, to ja". I od razu zaskakuje

Szóste zwycięstwo Polek pozwoliło im wrócić na pozycję liderek Ligi Narodów. Zawodniczki Lavariniego zgromadziły w dotychczasowych spotkaniach 17 punktów i mają znakomity bilans setów 18:4. Dwa kolejne miejsca zajmują drużyny, które również zanotowały jak do tej pory komplet zwycięstw. Mowa o Chinkach i Amerykankach.

Na czwartek zaplanowano jeszcze trzy mecze. Dominikana zmierzy się z Włochami, Tajlandia ze Stanami Zjednoczonymi, a Japonia z Koreą Południową.

Tabela Ligi Narodów siatkarek po meczu Polska - Turcja:

1. Polska - 6 meczów, 17 punktów, bilans setów 18:4

2. Chiny - 5 meczów, 14 pkt, 15:3

3. USA - 5 meczów, 12 pkt, 15:7

4. Brazylia - 5 meczów, 13 pkt, 14:4

5. Turcja - 6 meczów, 13 pkt, 14:7

6. Niemcy - 5 meczów, 11 pkt, 12:7

7. Japonia - 5 meczów, 10 pkt, 11:7

8. Kanada - 6 meczów, 9 pkt, 11:11

9. Tajlandia - 5 mecze, 7 pkt, 9:9

10. Włochy - 5 meczów, 6 pkt, 9:11

11. Dominikana - 5 meczów, 4 pkt, 9:13

12. Bułgaria - 6 meczów, 5 pkt, 7:15

13. Serbia - 5 meczów, 4 pkt, 8:14

14. Holandia - 5 meczów, 1 pkt, 4:15

15. Chorwacja - 5 meczów, 0 pkt, 1:15

16. Korea Południowa - 5 meczów, 0 pkt, 0:15

Magdalena Stysiak wie, dlaczego Polska wygrywa. "Stałyśmy się bardziej dojrzałe. Też jako osoby"

Podczas turnieju w Hongkongu reprezentantki Polski rozegrają jeszcze dwa spotkania. W piątek 16 czerwca siatkarki Lavariniego zmierzą się z Holandią, a dzień później z bardzo groźnymi Chinkami.