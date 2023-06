Lavarini mówi jednym głosem z Grbiciem. Punktuje absurdy systemu

Osiem lat czekania na zwycięstwo nad Turcją, a 15 lat na wygraną bez straty seta. W czwartek polskie siatkarki w popisowym stylu pokonały bardzo niewygodne rywalki 3:0. Dwa dni wcześniej po raz pierwszy od 2019 r. pokonały Dominikanę, a ich dotychczasowy bilans w tegorocznej Lidze Narodów to 6-0. Nie dość, że grają skutecznie, to jeszcze przyjemnie dla oka. Pochwały zbierają zawodniczki, ale zasługi trzeba też oddać Stefano Lavariniemu. Przejął polską drużynę rok temu i choć z powodu kłopotów kadrowych na początku miał pod górkę, to już podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata widać było efekty jego pracy. A że już dawno nie widziano tak dobrej gry Polek na arenie międzynarodowej, to niektórzy widzą we Włochu magika. On zaś jest zwolennikiem ciężkiej pracy i skupiania się na teraźniejszości. M.in. o tym oraz o tym, czym się różni od premiera, szkoleniowiec opowiada w rozmowie ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Fedusio najlepszą siatkarką sezonu! "Ten wybór nie był oczywisty"

Agnieszka Niedziałek: Bilans 6-0 w Lidze Narodów, w tym długo wyczekiwane zwycięstwa nad Turcją i Dominikaną, a wcześniej m.in. nad Włoszkami i Serbkami. I to wszystko w stylu miłym dla oka. Pana zadaniem jest teraz chłodzenie gorących od euforii głów swoich siatkarek czy wręcz przeciwnie – przypominanie im, że powinny być dumne i cieszyć się tymi sukcesami?

Stefano Lavarini: Od początku ważne jest dla nas, by próbować uzyskać jak najlepszy wynik w każdym meczu, ale jednocześnie musimy pracować nad tym, by się rozwijać i poprawiać znacząco naszą grę. Nawet jeśli więc mamy dobre rezultaty, to cieszy nas to, ale nie zmienia niczego w naszym podejściu. Próbujemy się uczyć na bazie każdego pojedynczego meczu, niezależnie od jego wyniku. Po wygranych wskazujemy, co było dobre, ale też to, co można było zrobić lepiej.

Nie sądzę, byśmy musieli coś zmieniać w naszym nastawieniu, które polega na tym, że każdy mecz traktujemy tak samo. Owszem, teraz mamy dobry czas, dobre wyniki, ale wiemy, że to jeszcze nic nie znaczy. Jeszcze nic nam to nie daje, to dopiero początek sezonu. Ale trzeba wykorzystać będące jego efektem pozytywne nastawienie, które dodaje motywacji. Jak wygrywasz, to wszystko wygląda lepiej, ale jednocześnie trzeba być realistą i wciąż ciężko pracować. Bo przed nami jeszcze sporo pracy.

Poprzednio z Turcją Polki zmierzyły się pod pana wodzą w fazie grupowej ubiegłorocznych mistrzostw świata. Przegrały 2:3, ale wiele osób uznało, że było ono przełomem, bo pokazało Biało-Czerwonym, że są w stanie nawiązać równorzędną walkę z zespołem ze światowej czołówki. Też tak pan to widzi?

Powiedziałbym, że podczas tego turnieju każdego dnia budowaliśmy tego rodzaju świadomość. Bo jeden z naszych najgorszych występów to początek spotkania z Chorwacją, czyli pierwszego pojedynku. Ale gdy uporaliśmy się z trudnościami, to pewność siebie rosła potem z meczu na mecz. Oczywiście, znaczenie miało też dodatkowo granie przed swoimi kibicami, w domu. Ale spotkanie z Turcją było z pewnością jednym z ważnych momentów.

W ostatnich dniach Polki pod pana wodzą rozprawiają się z koszmarami ostatnich lat. We wtorek przerwały złą passę w pojedynkach z Dominikaną, teraz przyszło pierwsze od ośmiu lat zwycięstwo nad Turczynkami.

Każdy mecz to odrębna historia. To szczególny czas dla wszystkich drużyn z uwagi na ranking. Turcja rotuje składem, bo ma taką możliwość. Mamy więc inne składy, inne warunki i inną rywalizację niż podczas MŚ 2022. Sądziłem przed tym spotkaniem, że mamy swoje szanse, ale – jak już mówiłem – nie porównujemy meczów. To, co wydarzyło się w przeszłości, jest jej częścią. Teraz mamy teraźniejszość.

Gdybym myślał o przeszłości, to musiałbym myśleć także o tym, że kilka dni po spotkaniu z Turcją w mundialu wygraliśmy co prawda z USA 3:0, ale za to męczyliśmy się potem bardzo z Kanadą i Niemcami, wygrywając 3:2. To nie ma teraz znaczenia. Jesteśmy tu i teraz. Zaczęliśmy dobrze rozgrywki LN. Turcja także, a to bardzo wymagający rywal. Mogłem więc jedynie mieć nadzieję przed dzisiejszym meczem, że damy z siebie wszystko i że da nam to dobry wynik.

Wspaniały mecz Polek w Lidze Narodów. Koncert. Faworytki bez szans

W turnieju w Antalyi bilans 4-0, a teraz wygrana z Turcją 3:0. Mówiąc żartobliwie, to pan, Magdalena Stysiak i Martyna Czyrniańska nie mogliście sobie chyba wymyślić lepszej reklamy przed pierwszym sezonem w tamtejszej lidze.

Nie myślę o takich sprawach.

W jednym z niedawnych wywiadów mówił pan, że w każdym z tegorocznych turniejów LN są mecze wyjątkowe z uwagi na światowy ranking. W Antalyi był to pojedynek z Tajlandią, w Hongkongu – z Dominikaną. Oba wygraliście.

W mojej opinii kilka meczów w tej LN może mieć szczególne znaczenie. Chodzi o te z drużynami ze zbliżonego do naszego miejsca w rankingu. Mowa tu o reprezentacji Dominikany, Tajlandii, Niemiec i Holandii. Walczymy o tę samą pozycję na liście FIVB i kierunek, w jakim przesuną się punkty w tych meczach, ma duże znaczenie. Można powiedzieć, że mają one niejako podwójną wartość.

Ale z drugiej strony wygrane z np. Serbią, Turcją i Włochami dają wiele punktów, a musisz za to zachować większą ostrożność w meczach z innymi drużynami. Bo jak awansujesz o jedno miejsce w rankingu, to oczekiwania wobec ciebie uwzględnione przez algorytm w tym systemie są większe i kiepski wynik może cię kosztować wiele punktów. Każdy mecz jest teraz ogromnie ważny. Brzmi to może jak frazes, ale teraz rzeczywiście tak jest.

Po ostatniej akcji trzeciej partii meczu z Dominikaną zastanawiałam się, jaka była pana reakcja. Złość z powodu przegrania seta w trochę niecodzienny sposób (rywalki w chaotyczny sposób przebiły piłkę, która wolno spadła na tył boiska po stronie Polek, które zbyt mocno przesunęły się w całości do przodu)? Czy spokój, bo była pan ciekawy, jak zareaguje drużyna w kolejnej odsłonie?

Nie pamiętam tego już zbyt dobrze. Ogółem staram się skupiać na kolejnych akcjach i rzeczach, które należy prawidłowo wykonać. Mielimy w tym meczu lepsze i gorsze momenty. W trzech pierwszych setach różnica na koniec wynosiła zaledwie dwa punkty. To był trudny mecz. Liczyłem się z tym, że będzie zacięty. Z tego względu nie byłem więc zaskoczony, że jeden set powędrował na korzyść rywalek. Dobrze, że wróciliśmy w czwartym, grając lepszą siatkówkę. Udowodniłyśmy sobie, że mamy możliwości, by wygrać i na tym się koncentrowałem.

Nie poświęcił pan ani słowa tej wspomnianej akcji w rozmowie z zawodniczkami? Niektórzy kibice przyjęli ją z uśmiechem, a inni dziwili się, że Biało-Czerwonym wpadła taka przypadkowa piłka na wagę straty seta.

To wciąż tylko jeden punkt w secie. A może w innym kluczowy zdobyłeś poprzez błąd drugiej strony, ale nie wspominasz o tym, bo chcesz myśleć, że to świetna gra twojego zespołu? Trzeba zachować równowagę w tego typu sytuacjach, co nie jest łatwe. Uporaliśmy się z tym jednak. Pamiętamy, że to początek sezonu, mamy za sobą zaledwie kilka wspólnych treningów w tym roku, a od razu rywalizowaliśmy z drużynami ze światowej czołówki. To całkowicie do przyjęcia, że tego typu sytuacja miała miejsce. Szczerze mówiąc, to takich akcji mieliśmy dotychczas bardzo ograniczoną liczbę. Nie byłem zaskoczony jej pojawieniem się. Głupotą byłoby poświęcać te kilka minut, jakie mam w przerwie do dyspozycji z drużyną, na omawianie czegoś, co już się wydarzyło, skoro przed nami był dalszy ciąg meczu. Tego już nie zmienisz, a zawsze jesteś w stanie spróbować zmienić sposób swojej gry.

Niedawno deklarował pan, że postara się nie ulec wariactwu liczenia punktów rankingowych. No to sprawdźmy - jak często sprawdza pan zestawienie FIVB i myśli o sytuacji związanej z punktami?

Rozmawiamy o tym w gronie sztabu niemal codziennie, ale nie w taki sposób, jak niektórzy mogą pomyśleć. Bo nie chodzi o ciągłe patrzenie na naszą pozycję. To bardziej próba zrozumienia wpływu określonej liczby punktów w meczach, które możesz zyskać lub stracić. Czasem zerkamy na ranking pod kątem innych spotkań i wpływu tych punktów na inne zespoły. Np. w środę interesował nas wpływ wygranej Serbii nad Japonią. Ogółem chodzi więc o zrozumienie, jak działa ten system, a nie o to, że aż tak bardzo się denerwujemy naszą pozycją.

Ważne jest przypominanie np. dziennikarzom czy kibicom o znaczeniu tego rankingu? Czy wiąże się to z ryzykiem, że skupią się nadmiernie na tym zamiast na grze drużyny?

Po pierwsze, nie jestem premierem i nie rozmawiam aż tak często z dziennikarzami, by prezentować im swój punkt widzenia (uśmiech). Co do dziewczyn, to istotne jest to, jak pracujemy, skupienie na ich motywacji. I ich opinii. One rozumieją naprawdę dobrze wagę tej pracy, nie muszę im tego powtarzać codziennie. I nie sądzę, bym wrócił do tego, gdy przegramy po raz pierwszy w tym sezonie czy coś w tym stylu. Bo to nie jest kwestia wygranej czy przegranej. To kwestia wyjścia na boisko, by grać za każdym razem o kolejny punkt i kolejnego seta. Możemy potem wygrać ten punkt/seta lub go przegrać. To wszystko jest częścią naszej pracy.

Jeszcze kilka miesięcy temu wiele osób głównej szansy Polek na wywalczenie przepustki olimpijskiej upatrywało w turnieju kwalifikacyjnym w Łodzi. Teraz, po ostatnich zwycięstwach i awansie, zaczęto realnie dostrzegać możliwość awansu na podstawie rankingu. Pana perspektywa też się zmieniała pod tym względem?

Turniej kwalifikacyjny jest bardzo odległy terminowo. Nie ma we mnie w ogóle zainteresowania, by rozmawiać o czymś, co wydarzy się za dwa miesiące. Trzeba skupić uwagę na teraźniejszości, starać się rozwijać każdego dnia. Oczywiście, ten turniej powinien być najważniejszym dniem w pewnym momencie. Ale po co marnować teraz czas na myślenie o czymś odległym? Obecnie najważniejszy jest dla mnie kolejny mecz, potem następny, potem bezpieczna podróż do Korei Południowej, a następnie dobry trening. To jest ważne.

Nikola Grbić: Nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle i że potem będzie jeszcze gorzej

Nikola Grbić powiedział mi ostatnio, że według niego obecny system rankingowy to wariactwo. Za dwa zwycięstwa Polacy otrzymali po 0,01 pkt, a za jedną porażkę stracili ponad 17. Dobitny jest też przykład Rosjan, którzy awansowali na chwilę na drugie miejsce, choć nie grają na arenie międzynarodowej od dwóch lat. Pana drużyna jest w innej sytuacji - jest niżej notowana, ogrywa faworytki i zdobywa dużo cennych punktów. Ale jak ogółem ocenia pan ten system?

Nikola ma perspektywę lidera rankingu. W przypadku jego zespołu jeden mecz czy turniej nie zrobi raczej aż takiej różnicy. U nas jest inaczej. Co do samego działania systemu – jest trochę dziwny. Choćby wspomniana wykluczona Rosja, która zachowała stan punktów sprzed dwóch lat. Wychodzi, że lepiej nie grać w ogóle, bo przynamniej się nie straci. Rozmawiałem o tym ze znajomym jakiś czas temu. Zespół, który przegrał mecz o brąz kobiecych MŚ czy finał na koniec dostał dosłownie kilka punktów do rankingu lub wręcz po turnieju miał ich mniej niż przed jego rozpoczęciem. A mówimy przecież o dotarciu do najlepszej czwórki globu! Moim zdaniem to absurdalne. Powinna być tu pewnego rodzaju nagroda za znalezienie się na szczycie w takiej imprezie.

Ogólnie – przy obecnym systemie – każdy mecz, niezależnie od turnieju – jest tak samo ważny. Np. spotkanie LN jest tak samo wycenione jak to w MŚ i igrzyskach. Rozumiem, że z zewnątrz pod pewnym względem jest to plus, bo sprawia, że stale trwa walka o najlepszy możliwy wynik. Ale nie jest to dobre dla zawodników – bo są kontuzje, słabsza forma, przepełniony kalendarz. Jeśli zawsze trzeba walczyć o jak najlepszy wynik, to stale sięgasz po najlepszych graczy. Nie ma opcji, by dać im wtedy nieco odpocząć, ogrywać mniej doświadczonych i wykonać pracę pod kątem przyszłości. Dla wielu drużyn jak nasza to ważne. Włoszki czy Serbki czasem mają opcję, by dać odpocząć niektórym zawodniczkom, ale inni walczą teraz mocno o przepustkę na igrzyska. I to ma oczywisty wpływ na siatkarki. Znajdzie się taka, która gra 33 mecze w roku, a potem ma wolne trzy czy cztery miesiące. Ale są też takie, które mają przez to w nogach w sumie ok. 90 spotkań rocznie i pojedynczy tydzień bez rywalizacji w okresie startowym.

Listę ważnych imprez w tym sezonie z szansą na zdobycie cennych punktów uzupełniają mistrzostwa Europy. Wiem, do tego turnieju – tak jak do kwalifikacji olimpijskich – zostało sporo czasu. Ale chyba zgodzi się pan, że za sprawą świetnej obecnie gry notowania Polek mogą stać w tej imprezie znacznie wyżej niż w ostatnich latach.

Kompletnie nie myślę jeszcze o ME. Skupiam się na najbliższym meczu.

Wróćmy więc na koniec do teraźniejszości. Trudniej wypracować pewność siebie czy poprawić poziom sportowy, by mieć taką passę jak Polki obecnie?

To dwa elementy, które pod wieloma względami się przenikają, a w innych są odrębnymi bytami. Powiedziałbym, że nastawienie jest zawsze tym trudniejszym aspektem. Bardziej skomplikowanym, bardziej subiektywny, wpływa na nie wiele zmiennych. Nie tylko to, co dzieje się na boisku, bo nie każdy tak samo odbiera tę samą sytuację. Jeśli miałbym więc wybrać jeden z tych elementów jako trudniejszy, to jest to pewność siebie, nastawienie, mentalność. Aczkolwiek, jak wspomniałem, pod wieloma względami rozwijają się one wspólnie. Myślę, że cenną wartością jest tu balans. Chciałbym być w stanie pracować dobrze, mieć dobre wyniki, osiągnąć nasze cele, a jednocześnie rozwijać się z drużyną i zachować równowagę. Bo ona może przyśpieszyć ten proces i sprawić, że będzie przebiegał we właściwy sposób.

Pewność siebie pana drużyny jest wciąż na etapie budowania czy może teraz już bardziej chodzi o utrzymanie jej obecnego poziomu?

Oczywiście trzeba dalej pracować, by ją budować. Nie lubię rozpatrywania tego z podanego punktu widzenia, choć samo pytanie jest ciekawe. Chodzi mi o to, że nie ma tu niczego, co można zbudować i osiągnąć tu pewną stałość. Pod tym względem każdego dnia zaczynasz od zera. Za każdym razem kiedy myślisz, że już to masz, to zaczynasz w zły, w najgorszy możliwy sposób. I mamy na to wiele przykładów. Ja mam zupełnie inne spojrzenie na to. Pod tym względem nigdy nie jesteś w punkcie, by coś osiągnąć i potem tylko ten stan utrzymać. Codziennie trzeba walczyć, by coś budować. I w wielu aspektach jesteś w stanie tak działać każdego dnia. To częsty problem, że ludzie myślą, iż po serii zwycięstw coś się zmienia pod tym względem, ale tak nie jest.