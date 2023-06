Kuriozalne zakończenie seta. A potem Polki pokazały, co potrafią. Brawo

Polki były nie do zatrzymania w pierwszym turnieju w tureckiej Antalyi, gdzie wygrały wszystkie cztery spotkania i prowadziły po nich w tabeli Ligi Narodów. W Hongkongu miały pójść za ciosem. W pierwszym meczu w Azji zmierzyły się z Dominikaną, która co prawda jest niżej notowana, ale bardzo niewygodna.

W pierwszym secie wychodziło prawie wszystko

Dominikana była w stanie nawiązać walkę z Polkami jedynie w pierwszych minutach otwierającej partii. Ale z czasem coraz bardziej psuły zagrywkę i brakowało im wykończenia. Średnio co trzeci atak kończył się ich punktem, a to było zdecydowanie za mało.

U Polek świetnie działało przyjęcie, bardzo dobrze pracowała blokiem Agnieszka Korneluk, a na skrzydłach nie do zatrzymania były Magdalena Stysiak i Oliwia Różański. Dobrym wsparciem w ataku była też Martyna Łukasik, która dołożyła kilka punktów. W pewnym momencie Polki prowadziły 20:15 i wydawało się, że nie będą miały problemów do końca seta. Ale nagle zacięły się na zagrywce, Dominikanki swobodnie omijały blok. Końcówka pierwszego seta była nerwowa, ale Polki lepiej ją zniosły psychicznie. Wygrały partię 25:23.

Panie pokazały charakter

W drugim secie Polki praktycznie przestały funkcjonować. Nie przyjmowały ataków Dominikanek ze skrzydeł, nie pracował blok. Stysiak i Różański słabiej atakowały. Trudno było też rozpocząć choćby jedną serię punktów. Rywalki prowadziły nawet czterema punktami.

W połowie seta Polki zaczęły się przebudzać, atakujące wracały do swojego rytmu i pozwalały trzymać Dominikanę w bliskim kontakcie. Udało się doprowadzić do remisu 20:20. Od tego momentu toczyła się wojna nerwów. Było sporo piłek setowych, szczególnie w okresie gry na przewagi. Wtedy Polki częściej wygrywały pojedynki na siatce i obijały blok. Lepiej wytrzymały końcówkę i wygrały 30:28. Prowadziły w meczu 2:0.

Od kuriozalnej akcji do zabawy piłką

W trzecim secie Polki wyglądały na podmęczone, nie mogły złapać odpowiedniego rytmu. Częściej goniły wynik. Dominikanki też nie wyglądały zbyt pewnie w ataku. Popełniały proste błędy na zagrywce i w ataku, przez co nie były w stanie utrzymać wyrobionej szybko przewagi.

Dalsza część tej partii także była nerwowa, choć toczyła się z lekkim wskazaniem na Dominikanki. Dopisywała im fura szczęścia przez większość seta, a w szczególności w ostatniej akcji, kiedy cudem się obroniły i piłka nagle spadła na skraj połowy Polek. Dominikana wygrała tego seta po kuriozalnej akcji 25:23. Można to było zakończyć w trzech setach, bo przy wyniku 23:23 wydawało się, że Polska będzie pewniejszym zespołem. Akcja były podręcznikowo rozgrywane, ale brakowało trafienia w boisko.

Polskie siatkarki odgryzły się natychmiastowo w czwartym secie. Od stanu 8:4 były nie doścignione. Dominikanki nie radziły sobie z naszym serwisem, ale też i atakami Stysiak, która zdobyła w całym meczu aż 28 punktów. W czwartej partii grała jak w transie. Różański też była niemalże bezbłędna, radziła sobie nawet z najtrudniejszymi piłkami. Sama zdobyła 19 punktów. Obie siatkarki bawiły się w ofensywie.

Kiedy udało się wyrobić sobie jeszcze większą przewagę i doprowadzić do stanu 16:10, Dominikanki wydawały się być całkowicie rozbite. Późniejsze zrywy i próby zaskoczenia to było za mało, by dorównać Polkom, które przyjmowały wszystko i blokowały prawie każdy atak. Świetnie przy siatce funkcjonowała Korneluk. W dużej mierze dzięki niej udało się zdobyć łącznie 14 punktów blokiem, prawie dwa razy więcej od rywalek.

Przewaga stale rosła, Polki prowadziły aż 23:13. Wtedy wkradło się rozluźnienie, ale nie przeszkodziło ono w utrzymaniu wysokiej przewagi. Polska ostatecznie wygrała czwartego seta 25:17, a cały mecz padł łupem naszych siatkarek 3:1.

Polki wciąż prowadzą w Lidze Narodów i są niepokonane. Odniosły pięć zwycięstw z rzędu.