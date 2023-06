Lepiej być nie może. Tak wygląda tabela Ligi Narodów siatkarek po wygranej z Dominikaną

Po pierwszych spotkaniach Ligi Narodów siatkarzy do rywalizacji powróciły panie. W najlepszych nastrojach rozgrywki wznawiały Polki, które po czterech zwycięstwach otwierały tabelę zmagań. W pierwszym meczu drugiego tygodnia zawodniczki Stefano Lavariniego zmierzyły się z Dominikankami, których nie pokonały od czterech lat.

Jest piąte zwycięstwo Polek. Oto tabela Ligi Narodów po meczu z Dominikaną

Wtorkowe spotkanie od początku było bardzo wyrównane. W pierwszym secie Polki zdołały wypracować przewagę i mimo ambitnej walki rywalek w końcowych piłkach wygrały 25:23. Druga odsłona przez większość czasu układała się lepiej dla Dominikanek, jednak zawodniczki Lavariniego wytrzymały nerwową końcówkę i zwyciężyły 30:28.

Dominikana odkuła się w trzecim secie, wygrywając 25:23 po kuriozalnie ulokowanej piłce w naszym boisku. Czwarta partia była już zdecydowanie lepsza w wykonaniu Polek, które górowały w każdym elemencie. Zawodniczki Lavariniego zanotowały tym samym piąte zwycięstwo, wygrywając 3:1 (25:23, 30:28, 23:25, 25:17).

Mecz Polek z Dominikaną był pierwszym spotkaniem drugiego tygodnia rywalizacji w Lidze Narodów kobiet. Oznacza to, że nasze siatkarki po zwycięstwie za trzy punkty powiększyły przewagę nad resztą stawki. Obecnie ich dorobek wynosi 14 punktów, co daje nadzieję na to, że po pięciu meczach utrzymają pozycję liderek. Wyprzedzić mogą je jedynie Chinki, które w późniejszym meczu musiałyby pokonać Kanadyjki w trzech setach.

Oprócz meczu Chin i Kanady we wtorek odbędzie się jeszcze spotkanie Stanów Zjednoczonych z Chorwacją. Mecze te zaplanowano odpowiednio na godzinę 14.30 i 22.30 czasu polskiego.

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Dominikana:

1. Polska - 5 meczów, 14 punktów, bilans setów 15:4

2. Chiny - 4 mecze, 11 pkt, 12:3

3. USA - 4 mecze, 9 pkt, 12:6

4. Turcja - 4 mecze, 10 pkt, 11:4

5. Brazylia - 4 mecze, 10 pkt, 11:4

6. Japonia - 4 mecze, 9 pkt, 9:4

7. Niemcy - 4 mecze, 8 pkt, 9:6

8. Tajlandia - 4 mecze, 7 pkt, 8:6

9. Kanada - 4 mecze, 6 pkt, 8:8

10. Dominikana - 5 meczów, 4 pkt, 9:13

11. Bułgaria - 4 mecze, 5 pkt, 7:9

12. Włochy - 4 mecze, 3 pkt, 6:11

13. Serbia - 4 mecze, 2 pkt, 5:12

14. Holandia - 4 mecze, 1 pkt, 4:12

15. Chorwacja - 4 mecze, 0 pkt, 0:12

16. Korea Południowa - 4 mecze, 0 pkt, 0:12

Polki w najbliższych dniach zmierzą się z Turczynkami (15 czerwca), Holenderkami (16 czerwca) i Chinkami (17 czerwca).