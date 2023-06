Liga Narodów w siatkówce kobiet. O której mecz Polek z Dominikaną? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Kobieca reprezentacja Polski w siatkówce kapitalnie rozpoczęła Ligę Narodów. W pierwszym meczu pokonała 3:2 Kanadyjki, a później wygrała 3:1 z Włoszkami, 3:0 z Tajkami oraz 3:0 z Serbkami. Dzięki temu po pierwszej fazie ma 11 punktów i zajmuje pierwszą pozycję w tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Fedusio najlepszą siatkarką sezonu! "Ten wybór nie był oczywisty"

Polskie siatkarki rywalizują w Lidze Narodów. Drugą fazę zaczną od meczu z Dominikaną

Na drugą fazę Ligi Nardów drużyna Stefano Lavariniego uda się do Hong Kongu. Tam zmierzy się kolejno z Dominikaną, Turcją, Holandią oraz Chinami. Szczególnie interesująco zapowiada się ostatnie ze spotkań, a to dlatego, że Chinki są w drugie w tabeli i ustępują Polkom wyłącznie gorszym stosunkiem małych punktów.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Były selekcjoner Polaków znalazł nową pracę. Europejski top

Po zakończeniu rywalizacji w Hong Kongu polskie siatkarki będzie czekać jeszcze jedna faza, która zostanie rozegrana w dniach 27 czerwca - 2 lipca w Korei Południowej. Po niej osiem zespołów (siedem najlepszych plus Amerykanki) uda się do Arlington, gdzie w dniach 12–16 lipca zostanie rozegrany turniej finałowy.

Polski klub wycofuje się z ligi. "Po raz pierwszy od 11 lat nie udało się"

O której mecz Polek w siatkarskiej Lidze Narodów kobiet? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Mecz Polek z Dominikankami w drugiej fazie Ligi Narodów zostanie rozegrany we wtorek 13 czerwca o godzinie 11:00 czasu polskiego. Transmisję TV będzie można oglądać w TVP Sport oraz w Polsacie Sport, a stream online na stronie tvpsport.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz w Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.