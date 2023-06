Sroga lekcja polskich siatkarzy. To nie byli wicemistrzowie świata

Co łączy wszystkie cztery mecze polskich siatkarzy w turnieju Ligi Narodów w Nagoi? Duże falowanie poziomu gry, co na początku sezonu nie jest żadną niespodzianką. Tyle że o ile w trzech pierwszych przypadkach zespołowi Nikoli Grbicia udało się ostatecznie dopłynąć do celu, to w niedzielę zostali pod wodą. Serb w meczach z Francją (3:1), Iranem (3:2) i Bułgarią (3:2) zgodnie ze swoim założeniem eksperymentował ze składem i dopiero będąc w podbramkowej sytuacji sięgał po najmocniejsze zestawienie. W pojedynku z reprezentacją jego ojczyzny nie miał się już jednak kim ratować.

Niedzielne lanie zatarło wcześniejsze plusy. Grbić nie miał kim ratować sytuacji

Pojedynki z Serbami od lat przykuwają uwagę, bo raz, że mowa o dwóch ekipach ze światowej czołówki, to jeszcze zwykle można było liczyć na słowiańsko-bałkańską waleczność. W niedzielę po stronie Biało-Czerwonych jej jednak zdecydowanie zabrakło. Pierwsza od pięciu lat przegrana z tym rywalem to jedno, ale bardziej boli styl. Tylko w pierwszym z trzech setów zdołali przekroczyć granicę 20 punktów, a w ostatnim nie dobrnęli nawet do 15.

Rok temu Grbić na pierwszy turniej LN również zabrał wielu młodych graczy. Tamta drużyna także miała lepsze i gorsze momenty i też przegrała jedno spotkanie, gdzie rywale - tak jak i Biało-Czerwoni - grali w mocno rezerwowym składzie. Ale mimo to Polacy zostawili po sobie wtedy dobre wrażenie. Teraz kibice oglądali dużo męczenia się w ich wykonaniu. Męczenia się, którego częściowo można było się spodziewać, biorąc pod uwagę skład. Do plusów zaliczyć trzeba czwartkowy i piątkowy występ debiutanta Dawida Dulskiego, uwijającego się libero Kamila Szymurę, wnoszącego dużo do drużyny Artura Szalpuka, stabilność środkowych Mateusza Bieńka i Karola Kłosa oraz przebudzenie w meczu z Francją Karola Butryna. Ale w niedzielę i oni byli mniej widoczni.

W meczu z Iranem Biało-Czerwonym nie wyszły dwie pierwsze partie i przy stanie 0:2 w setach Kłos i Szalpuk zastąpili mniej doświadczonych kolegów. Efekt był szybko widoczny. Zmiany dały też skutek w pięciosetowym boju z Bułgarią. Na Serbów Polacy wyszli w ustawieniu, które po trzech wcześniejszych pojedynkach wydawało się najmocniejsze - z najbardziej ogranymi zawodnikami oraz Dulskim i Szymurą. Tyle że choć odrobili straty 0:4 i 13:17, to w końcówce partii otwarcia - wzorem wcześniejszych dni - zemściły się niewykorzystane szanse. W drugiej partii sami roztrwonili przewagę 7:1, a potem była już tylko równia pochyła i lanie w trzecim secie. Szkoleniowiec dokonywał zmian, ale rezerwowi nie byli w stanie nic zdziałać.

Najlepiej punktujący u Polaków daje obraz meczu. Nie ma powodu do paniki, ale jest bolesna nauczka

Serbowie też przylecieli do Japonii bez wielu podstawowych graczy. Trzeba oddać, że świetnie spisał się atakujący Drażen Luburić, dobry występ zaliczył rozgrywający Vuk Todorović, a zagrywką gnębił rywali przyjmujący Miran Kujundżić. Ekipa z Bałkanów bez wątpienia nakręcała się udanymi akcjami, ale uderzała też niemoc Polaków i piłki często wpadające po ich stronie boiska. Jeśli to środkowy jest zawodnikiem z największą liczbą punktów, to wiadomo, że nie było dobrze. A gdy jako jedyny w drużynie ma dwucyfrową zdobycz punktową, to już znak, że było słabo. Jeśli drugi w kolejności jest drugi zawodnik na tej pozycji, to sygnał, że na skrzydłach było bardzo kiepsko.

Z jednej strony można powiedzieć, że niedzielna porażka trochę przysłoniła wcześniejsze zwycięstwa, ale mam wrażenie, że to raczej tamte zwycięstwa przysłoniły pojawiające się od początku problemy i braki. Nie było w Nagoi meczu, w którym Grbić - w łagodniejszy lub bardziej nerwowy sposób - nie apelowałby do swoich zawodników o więcej energii i dokładności.

Pewien obraz sytuacji daje też posumowanie zdobyczy punktowej do światowego rankingu, choć ten ostatni sam w sobie jest daleki od doskonałości. Za trzy wygrane prowadzący w tym zestawieniu biało-czerwoni zdobyli 6,36 pkt (po 0,01 pkt za wygraną z Iranem i Bułgarią), a za niedzielną porażkę stracili 17,03 pkt.

Nie ma oczywiście powodów do paniki, bo w kolejnych turniejach LN do składu dołączą kluczowi siatkarze i zapewne obraz gry znacząco się zmieni. Polacy jako gospodarz turnieju finałowego nie muszą się też martwić o zakwalifikowanie do niego. Ich pozycja w rankingu również nie jest póki co zagrożona. Turniej w Nagoi był jednak dobitnym przypomnieniem, że choć krajowa siatkówka jest w ścisłym topie i Grbić na niektórych pozycjach ma kłopot bogactwa, to jednak trzeba zachować czujność, bo nie zawsze rywale pozwolą na powrót z dalekiej podróży i żaden mecz sam się nie wygra.