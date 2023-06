Katastrofalny mecz Polaków. Serbowie spuścili nam lanie. Dramat

Polacy grający bez wielu podstawowych zawodników, od początku meczu grali słabo i musieli gonić wynik. Po pierwszych czterech akcjach przegrywali 0:4, a potem 7:11 i 13:17. Od tego ostatniego momentu sygnał do odrabiania strat dał Kamil Semeniuk. Przyjmujący reprezentacji Polski zdobył aż cztery punkty z rzędu i był remis 17:17. Serbowie znów jednak potrafili wypracować w końcówce przewagę - m.in. po naszych nieudanych atakach. W dodatku mieli świetnie dysponowanego w ofensywie Drazena Luburicia. Atakujący reprezentacji Serbii zdobył w pierwszym secie siedem punktów. W dodatku atakował z trudnych pozycji, często skutecznie omijając polski blok. To właśnie po ataku tego zawodnika po ciasnym skosie, Serbowie mieli trzy piłki setowe. Wykorzystali już pierwszą, po nieudanym ataku Artura Szalpuka.

Totalna zapaść Polaków w drugim i trzecim secie

W drugim secie stało się coś niesamowitego. Polacy rozpoczęli go imponująco. Po asach Mateusza Bieńka i Dawida Dulskiego prowadzili aż 7:1, a chwilę później 9:4 i widać było pozytywną energię do walki. I wtedy nastąpiła katastrofa. Rywale błyskawicznie odrobili straty i wygrywali 13:11. W tym momencie Nikola Grbić, trener Polaków zrobił aż trzy zmiany - wprowadził rozgrywającego Macieja Firleja, atakującego Karola Butryna i przyjmującego Jakuba Szymańskiego. Nic jednak to nie dało. Polacy mieli bowiem bardzo duże problemy w przyjęciu i ataku, a rywale grali bardzo dobrze w każdym elemencie siatkówki. W efekcie Serbowie wygrali bardzo pewnie - 25:19.

W dodatku kapitalnie rozpoczęli trzeciego seta. Przy stanie 5:3 dla nich, na zagrywce pojawił się Miran Kujundzić. Gdy zszedł z pola serwisowego, jego zespół prowadził już 9:3. Takich strat Polacy nie byli w stanie już odrobić, tym bardziej że grali słabo - m.in. mieli serię czterech z rzędu zepsutych zagrywek. Biało-Czerwoni zostali w tej partii rozbici - zdobyli zaledwie 14 punktów.

Polacy w turnieju Ligi Narodów w Japonii odnieśli trzy zwycięstwa (3:1 z Francją, 3:2 z Iranem i 3:2 z Bułgarią i mieli jedną porażkę).

Polska - Serbia 0:3 (21:25, 19:25, 14:25)