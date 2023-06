Hit. Tak Grbić mówi po polsku. Pierwszy wywiad [WIDEO]

Reprezentacja Polski jest na razie niepokonana w rozgrywkach Ligi Narodów w japońskiej Nagoyi. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia rozpoczęła zmagania od wygranej 3:1 nad Francją, czyli mistrzem olimpijskim. Potem przyszły dwa thrillery, odpowiednio z Iranem i Bułgarią, które kończyły się tie-breakami, ale zwycięskimi. Dzięki temu przynajmniej do soboty 10 czerwca biało-czerwoni są liderami grupy. Co o postawie swoich podopiecznych sądzi Nikola Grbić?

Grbić udziela wywiadu po polsku. Tak zapowiadał mecz z Bułgarią. "Musimy być przygotowani"

Sporym echem w mediach społecznościowych odbił się wywiad Nikoli Grbicia, którego udzielił po polsku po zwycięstwie nad Iranem. Selekcjoner w prostych zdaniach wypowiedział się na temat występu swoich podopiecznych, z drobną pomocą Tomasza Swędrowskiego. - Irańczycy mnie nie zaskoczyli. Grali bardzo dobrze w ataku, dobrze serwowali i myślę, że grali lepiej w porównaniu do meczu z Japonią. Japonia wtedy zagrała naprawdę dobrze, i w ataku, i w obronie. Jak spotkanie było dłuższe, to oni zaczęli gasnąć. Dzisiaj było zupełnie inaczej. Wiedziałem, że tak będzie - powiedział.

Potem Grbić krótko odniósł się do kolejnego starcia w Lidze Narodów przeciwko Bułgarii. - To będzie trzeci dzień zmagań, energia będzie mniejsza. Myślę, że to będzie dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Musimy być przygotowani na grę przez trzy dni z rzędu - dodał trener Polaków. Po czasie może być zadowolony ze swoich zawodników, bo biało-czerwoni pokonali 3:2 Bułgarię i wciąż są niepokonani w Lidze Narodów.

Reprezentacja Polski zagra jeszcze jeden mecz w tej części Ligi Narodów w Nagoyi. Naszym rywalem będzie Serbia, która zaczęła rywalizację od porażek 1:3 ze Słowenią i Japonią oraz wygranej 3:0 nad Chinami. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 11 czerwca o godz. 9:40. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.