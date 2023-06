Mistrzowie świata potężnie zlani w Lidze Narodów. Nie było czego zbierać

W ubiegłym roku Włochy zostały mistrzami świata w siatkówce. W finale pokonali 3:1 Polaków. Tegoroczna Liga Narodów nie zaczęła się jednak dla nich najlepiej. W pierwszym meczu przegrali 0:3 (22:25, 23:25, 18:25) z Argentyną. W czwartek czekało ich trudne zadanie. Tego dnia o godzinie 22:30 polskiego czasu zmierzyli się ze Stanami Zjednoczonymi.

Wysoka porażka Włochów. Byli bez szans

W przeciwieństwie do Włochów Amerykanie świetnie rozpoczęli rozgrywki Ligi Narodów. W pierwszym meczu pewnie pokonali Holandię 3:0 (25:19, 25:23, 25:21). Czwartkowe starcie również rozpoczęli bardzo dobrze. Prezentowali się wyraźnie lepiej i w pierwszym secie po krótkim czasie prowadzili 11:4. W dalszej fazie Włosi starali wrócić do gry i odrobili trzy punkty straty, ale nie było ich stać na więcej. Ekipa z Ameryki Północnej nie pozwalała im na wiele i pierwszego seta wygrała 25:15.

Początek drugiego seta był bardziej wyrównany, ale drużyna Johna Sperawa szybko przejęła inicjatywę i wyszła na prowadzenie. Nie straciła go już do końca partii i wygrała 25:18. W ostatniej partii Amerykanie ponownie byli stroną przeważającą. Świetnie prezentował się między innymi Torey DeFalco, który zdobył łącznie 15 punktów. Włosi ani przez moment nie byli w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić rywalom i ostatecznie przegrali trzecią partię 19:25, a cały mecz 0:3. To kolejna tak wysoka porażka mistrzów świata w Lidze Narodów, przez co zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Ich kolejnym rywalem będzie Kuba. Stany Zjednoczone z kolei są liderem i w następnym meczu zmierzą się z Kanadą.

Włochy 0:3 Stany Zjednoczone (15:25, 18:25, 19:25)

Dobry początek Polaków

Reprezentacja Polski dobrze rozpoczęła trwający turniej i wygrała pierwsze dwa mecze. Najpierw pokonała 3:1 (25:23, 18:25, 35:33, 25:15) Francję, a następnie ograła 3:2 Iran (23:25, 23:25, 25:21, 25:15, 15:13). Najbliższy mecz Polacy rozegrają w piątek o 9:10. Tego dnia ich rywalem będą Bułgarzy.

