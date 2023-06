Tak wygląda tabela Ligi Narodów po wygranej Polaków z Iranem. Idą w górę

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła pierwszy turniej tegorocznej Ligi Narodów. W inauguracyjnym spotkaniu wygrała z mistrzami olimpijskimi i obrońcami tytułu, Francją 3:1. W drugim meczu na Biało-Czerwonych też czekało duże wyzwanie - ich przeciwnikiem był Iran. Mimo wszystko to drużyna Nikoli Grbicia była faworytem - w ostatnich dziesięciu starciach nasi siatkarze triumfowali aż sześciokrotnie.

Polska wygrywa z Iranem i obejmuje prowadzenie w tabeli Ligi Narodów

Pierwsze dwa sety nie ułożyły się po myśli Polaków. Brakowało precyzji i zdecydowania, co bezwzględnie wykorzystali rywale, wygrywając w dwóch partiach do 23. Kiedy wydawało się, że losy rywalizacji mogą być już przesądzone, drużyna Grbicia zabrała się do pracy. Duży wpływ na poprawę gry Polaków miało wejście Karola Kłosa, który wprowadził dużo spokoju w naszych szeregach. Ostatecznie trzecia partia skończyła się zwycięstwem Biało-Czerwonych do 21.

Co za mecz polskich siatkarzy! Było już 0:2. Thriller w tie-breaku

Z kolei w czwartym secie Polacy dali pokaz mocy. Szybko zbudowali bezpieczną przewagę i zmiażdżyli rywala, wygrywając do 15 i doprowadzając do tie-breaka. W nim po nerwach triumfowali 15:13.

Dzięki temu zwycięstwu Polacy awansowali na pierwsze miejsce w tabeli Ligi Narodów. Na ich koncie jest pięć punktów. Tym samym wyprzedzili drugą Bułgarię, która także ma dwa spotkania za sobą. Na trzeciej lokacie znajduje się Argentyna, ale drużyna z Ameryki Południowej ma jeden mecz rozegrany mniej. W związku z tym w kolejnych godzinach może dojść do wielu roszad w tabeli.

Tabela Ligi Narodów po drugim zwycięstwie Polski:

1. Polska - 2 mecze, 2 zwycięstwa, 5 pkt, bilans setów 6:3

2. Bułgaria - 2 mecze, 1 zw., 1 por., 4 pkt, 5:3

3. Argentyna - 1 mecz, 1 zw., 3 pkt, 3:0

4. Japonia - 1 mecz, 1 zw., 3 pkt, 3:0

5. USA - 1 mecz, 1 zw., 3 pkt, 3:0

6. Brazylia - 1 mecz, 1 zw., 3 pkt, 3:1

7. Serbia - 2 mecze, 1 zw., 1 por., 3 pkt, 4:3

8. Słowenia - 2 mecze, 1 zw., 1 por., 3 pkt, 3:4

9. Kanada - 1 mecz, 1 zw., 2 pkt, 3:2

10. Chiny - 2 mecze, 1 zw., 1 por., 2 pkt, 3:5

11. Kuba - 1 mecz, 1 por., 1 pkt, 2:3

12. Iran - 2 mecze, 2 por., 1 pkt, 2:6

13. Francja - 1 mecz, 1 por., 0 pkt, 1:3

14. Niemcy - 1 mecz, 1 por., 0 pkt, 1:3

15. Holandia - 1 mecz, 1 por., 0 pkt, 0:3

16. Włochy - 1 mecz, 1 por., 0 pkt, 0:3.

W kolejnym meczu reprezentacja Polski zmierzy się z Bułgarią. Spotkanie zaplanowano na piątek 9 czerwca na godzinę 9:10. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.