Polska - Iran. Gdzie i kiedy oglądać drugi mecz siatkarzy w Lidze Narodów? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Reprezentacja Polski oficjalnie rozpoczęła sezon od udziału w pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narodów w japońskiej Nagoi. Już na inaugurację Biało-Czerwoni zmierzyli się z jednym z najtrudniejszych rywali - aktualnym mistrzem olimpijskim i obrońcą tytułu, Francją. Mimo że drużyna Nikoli Grbicia przystąpiła do rywalizacji w osłabieniu, a na boisku zabrakło m.in. Aleksandra Śliwki czy Bartosza Kurka, którzy odpoczywają po sezonie klubowym, to i tak odniosła pierwsze zwycięstwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Fedusio najlepszą siatkarką sezonu! "Ten wybór nie był oczywisty"

Polska - Iran w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni powalczą o drugi triumf w Japonii

Lepiej mecz rozpoczęła nasza kadra, która wygrała pierwszego seta do 23. Później do głosu doszli przeciwnicy i doprowadzili do remisu. Najbardziej wyrównana była trzecia partia, gdzie Biało-Czerwoni dopiero na przewagi wygrali 35:33. Z kolei w ostatnim secie dali popis umiejętności, rozbijając Francję do 15. Dzięki temu zwycięstwu wskoczyli na trzecie miejsce w tabeli.

Klub PlusLigi się zbroi. Biorą reprezentanta Polski. Kolejny transferowy hit

W czwartek Polacy postarają się awansować na wyższą lokatę, a ich kolejnym rywalem będzie reprezentacja Iranu. Drużyna z Bliskiego Wschodu nie najlepiej rozpoczęła LN. Już w pierwszym meczu uległa aż 0:3 (16:25, 22:25, 19:25) Japonii.

Po raz ostatni nasza kadra mierzyła się z Iranem podczas Memoriału Huberta Wagnera, który odbył się w sierpniu 2022 roku. Wówczas górą byli Biało-Czerwoni, nie oddając rywalom nawet seta. W ostatnich pięciu latach Iran był jednym z zespołów, z którym Polska mierzyła się najczęściej, bo aż dziesięciokrotnie - sześć razy triumfowali nasi siatkarze. Tym razem postarają się o podtrzymanie dobrej passy. Z pewnością spotkanie będzie miało dodatkowy ładunek emocjonalny - w meczach z tym przeciwnikiem dochodzi nieraz do spięć pod siatką.

Polacy w japońskiej dyskotece. Francuzi ich karcili. Butryn w pojedynkę wygrał seta

Polska - Iran w Lidze Narodów. Gdzie oglądać mecz? O której godzinie grają Polacy? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Mecz Polska - Iran zostanie rozegrany w czwartek 8 czerwca o godzinie 11:00. Spotkanie będzie można oglądać na żywo na kanałach TVP 2, TVP Sport i Polsatu Sport. Dostępna będzie też transmisja online na stronie sport.tvp.pl i w platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.