Tak wygląda tabela Ligi Narodów po zwycięstwie Polaków. Mistrzowie olimpijscy pokonani

Polscy siatkarze rozpoczęli sezon reprezentacyjny od czterech spotkań towarzyskich. Najpierw w katowickim Spodku ulegli Niemcom 2:3, by później pokonać ich po kolejnej pięciosetowej batalii. Początkiem czerwca zawodnicy Nikoli Grbicia dwukrotnie zmierzyli się z kolei z Japończykami. Pierwsze starcie przyniosło porażkę 2:3, a drugie zakończyło się zwycięstwem naszych zawodników 3:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Slisz trenuje z kadrą. Czy poznał już Kubę Błaszczykowskiego? "Czytałem jego książkę"

Udany początek polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Oto tabela

W środę Polacy rozpoczęli rywalizację w Lidze Narodów. W pierwszym meczu podczas turnieju w Nagoyi wicemistrzowie świata zmierzyli się z Francuzami, czyli mistrzami olimpijskimi. Lepszy początek zanotowali nasi reprezentanci, którzy wygrali pierwszą partię 25:23, by w drugiej przegrać do 18. W trzecim secie zawodnicy Grbicia mieli aż dziewięć punktów przewagi (19:10), jednak waleczni Francuzi zdołali odrobić stratę, by po emocjonującej końcówce przegrać 33:35. Czwarta odsłona zakończyła się pewnym zwycięstwem Polaków 25:15, co dało triumf 3:1.

Hit transferowy w polskiej lidze. Podpisali reprezentanta Brazylii

Zwycięstwo Polaków za trzy punkty jest świetnym początkiem Ligi Narodów. Wicemistrzowie świata wskoczyli dzięki niemu na trzecie miejsce w tabeli. Prowadzą Argentyńczycy, którzy niespodziewanie pokonali na otwarcie 3:0 Włochów. Drugie miejsce zajmują z kolei Japończycy (3:0 z Iranem).

Tabela Ligi Narodów po pierwszym zwycięstwie Polski:

1. Argentyna - 1 mecz, 3 punkty, bilans setów 3:0

2. Japonia - 1 mecze, 3 pkt, 3:0

3. Polska - 1 mecz, 3 pkt, 3:1

4. Słowenia - 1 mecz, 3 pkt, 3:1

5. Chiny - 1 mecz, 2 pkt, 3:2

6. Kanada - 1 mecz, 2 pkt, 3:2

7. Bułgaria - 1 mecz, 1 pkt, 2:3

8. Kuba - 1 mecz, 1 pkt, 2:3

9. Niemcy - 0 meczów, 0 pkt

10. Holandia - 0 meczów, 0 pkt

11. Brazylia - 0 meczów, 0 pkt

12. USA - 0 meczów, 0 pkt

13. Serbia - 1 mecz, 0 pkt, 1:3

14. Francja - 1 mecz, 0 pkt, 1:3

15. Włochy - 1 mecz, 0 pkt, 0:3

16. Iran - 1 mecz, 0 pkt, 0:3

Legendarny polski obiekt przestaje straszyć. Przemiana za 225 mln. Efekt zwala z nóg

W drugim meczu tegorocznych rozgrywek Polacy zmierzą się z Iranem. Mecz ten odbędzie się w czwartek 8 czerwca o godzinie 11:00.