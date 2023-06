Legendarny polski obiekt przestaje straszyć. Przemiana za 225 mln. Efekt zwala z nóg

W lipcu 2021 roku rozpoczął się remont legendarnej hali Urania w Olsztynie. Obiekt, który powstał w 1978 roku, zapisał się w historii polskiej siatkówki. To w tym obiekcie odbyło się pierwszych sześć edycji memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Po 2008 roku impreza gościła w różnych miastach m.in. Łodzi czy Katowicach. W popularnym "igloo" [odnoszącym się do charakterystycznej kopuły - przyp. red.], na co dzień swoje mecze rozgrywali siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy finału LM w Turynie. Nikola Grbić wyrzucony z boiska przez koncert Sama Smitha

Zaskakujący transfer gwiazdy reprezentacji Polski. Tego nikt się nie spodziewał

Hala Urania będzie przystosowana do organizacji zawodów w niemalże każdej popularnej dyscyplinie

Po rozbiórce starego obiektu w jego miejsce powstaje nowy, przystosowany do współczesnych standardów. Zamiast 2500 tysiąca kibiców, teraz Urania pomieści ich 4050. W głównej bryle obiektu znajdzie się boisko do gry w m.in. siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, czy tenisa ziemnego.

To oczywiście niejedyne dyscypliny, jakie będą mogli oglądać kibice z trybun. Po remoncie będzie można tam zorganizować zawody związane ze sztukami walki - boksem, czy zapasami. Jak przystało na nowoczesny obiekt, nie zabraknie miejsc dla osób niepełnosprawnych, stojących, czy stref dla VIP-ów oraz dziennikarzy.

W mniejszym budynku, który będzie połączony z halą, znajdzie się hala rozgrzewkowa, która pierwotnie miała pomieścić 500 osób, ale po zmianach w projekcie ta liczba wzrosła do 1000. Do tego będą sale podnoszenia ciężarów, judo, czy siłowni. Dodatkowo przy obiekcie powstanie lodowisko zewnętrzne.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Gwiazda reprezentacji Polski zmienia klub. Hit transferowy stał się faktem

Kto będzie zarządzał Uranią? Miasto chce powołać spółkę

Samo wyremontowanie obiektu to jedno, ale zarządzenie nim to inna kwestia. Jak poinformowała pod koniec kwietnia "Gazeta Wyborcza" - miastu nie udało się wyłonić prywatnego operatora hali, który zajmowałbym się jej bieżącym funkcjonowaniem i zapełnieniem przy różnego rodzaju imprezach i wydarzeniach.

- Trwają przygotowania do powołania spółki celowej, która będzie operatorem hali widowisko-sportowej Urania - mówiła wtedy Marta Bartosiewicz, rzeczniczka olsztyńskiego magistratu cytowana przez "Wyborczą".

Całkowita kwota inwestycji wyniesie 225 mln zł. To o 30,75 mln więcej, niż pierwotnie planowano. Wzrost jest spowodowany z tytułu nieprzewidzianego w umowie wzrostu kosztów. 160 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Ostateczne zakończenie prac planowane jest na 16 października 2023 roku.