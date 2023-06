Oto tabela Ligi Narodów siatkarek po wygranej Polek z Serbią. Niech tak już zostanie!

Co to był za mecz! Siatkarki Stefano Lavariniego zagrały jak z nut i bez większych problemów pokonały faworytki - reprezentację Serbii. Nasze siatkarki tym samym zakończyły pierwszy turniej w Antalyi bez porażki! Ponadto była to pierwsza wygrana nad Serbkami od ośmiu lat.

Cztery zwycięstwa Polek podczas turnieju w Turcji sprawiły, że nasze siatkarki objęły prowadzenie w klasyfikacji generalnej Ligi Narodów. Przypomnijmy, że oprócz wygranej nad Serbią, nasze reprezentantki mają na koncie wygrane z Tajlandią (3:0), Włochami (3:1) oraz Kanadą (3:2)

Polki w tabeli wyprzedzają takie ekipy jak m.in. Turcję, Włochy, Kanadę czy też Brazylię. Tuż za plecami Biało-Czerwonych znajdują się Japonki i Chinki, która mają do rozegrania jeszcze jedno spotkanie i to między sobą. To oznacza, że któraś z tych drużyn w niedzielę wyprzedzi Polskę. Zagrożeniem dla naszych siatkarek są także Turczynki, które po dwóch meczach mają komplet punktów. Po zakończeniu wszystkich spotkań Polki będą jednak na podium tabeli!

Tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Serbia:

1. Polska - 4 mecze, 11 punktów, bilans setów 12:3

2. Japonia - 3 mecze, 9 pkt, 9:1

3. Chiny - 3 mecze, 8 pkt, 9:3

4. Brazylia - 3 mecze, 7 pkt, 8:4

5. Turcja - 2 mecze, 6 pkt, 6:1

6. Niemcy - 3 mecze, 6 pkt, 6:4

7. USA - 2 mecze, 4 pkt, 6:4

8. Dominikana - 4 mecze, 4 pkt, 8:10

9. Bułgaria - 3 mecze, 4 pkt, 5:6

10. Tajlandia - 3 mecze, 4 pkt, 5:6

11. Kanada - 3 mecze, 4 pkt, 5:6

12. Włochy - 3 mecze, 3 pkt, 6:8

13. Serbia - 3 mecze, 1 pkt, 3:8

14. Holandia - 4 mecze, 1 pkt, 4:12

15. Korea Południowa - 2 mecze, 0 pkt, 0:6

16. Chorwacja - 3 mecze, 0 pkt, 0:9

Kolejny turniej Polki rozegrają w Hongkongu. Rywalkami zespołu Stefano Lavariniego będą Dominikanki (13.06, godzina 11:00), Turczynki (15.06, godz. 11:00), Holenderki (16.06, godz. 11:00) oraz Chinki (17.06, godz. 14:30). Relacje z tych spotkań na Sport.pl oraz w naszej aplikacji.