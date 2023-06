Gwiazda reprezentacji Polski zmienia klub. Hit transferowy stał się faktem

O hitowym transferze Mateusza Bieńka mówiło się już od stycznia. Wtedy Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu Sport mówił o możliwym odejściu środkowego z PGE Skry Bełchatów. Oficjalnie klub ogłosił odejście reprezentanta Polski w drugiej połowie maja. - Jest to spora zmiana. Byłem tu trzy lata, podczas których rozwinąłem się sportowo. Dorosłem, dojrzałem i będę dobrze wspominał ten okres. W tym mieście klimat do siatkówki jest wyjątkowy, ale należało podjąć tę trudną decyzję - tłumaczył Bieniek w rozmowie z TVP Sport. Znamy jego nowy klub.

Hitowy transfer reprezentanta Polski stał się faktem. "Ambitny projekt"

Jakub Bednaruk mówił na początku 2023 roku, że Mateusz Bieniek wykupi swój kontrakt w Skrze za pewną kwotę i przeniesie się do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Potem środkowy potwierdził, że w przyszłym sezonie będzie występował w PlusLidze. Teraz czwarty zespół poprzednich rozgrywek potwierdził ten transfer w mediach społecznościowych. Nie wiadomo jednak, jak długim kontraktem Bieniek związał się z nowym pracodawcą. - Zdecydowałem się na ten transfer, bo Aluron CMC Warta Zawiercie to bardzo ambitny projekt i mocny zespół - rozpoczął.

- Aluron pokazał to w ostatnich latach, gdzie liczył się w walce o najwyższe trofea, a ja również chcę grać o takie cele. Mam nadzieję, że sporo przed nami. Cieszę się bardzo z tego powodu i zrobię wszystko, co w mojej mocy, abyśmy po sezonie wszyscy byli szczęśliwi i mieli co świętować - stwierdził Bieniek, cytowany przez oficjalną stronę internetową Aluronu. - To nie pierwszy raz, gdy próbowaliśmy ściągnąć Mateusza do Zawiercia. Tym razem się udało i świadczy to o tym, jaki progres wykonaliśmy jako klub w ostatnich latach - dodał prezes Kryspin Baran.

Mateusz Bieniek zaczynał seniorską karierę w Effectorze Kielce (lata 2013-2016), a potem występował w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle (2016-2019), Cucine Lube Civitanova (2019-2020) i we wspomnianej Skrze.

Pewne jest, że zawiercian w przyszłym sezonie nadal będzie prowadził Michał Winiarski. Klub przekazał też informację o odejściu argentyńskiego libero, Santiago Dananiego, który skorzystał z zapisanej w kontrakcie klauzuli wykupu.