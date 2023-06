Tak wygląda tabela Ligi Narodów po kolejnym zwycięstwie Polek. Brawo [TABELA]

Polskie siatkarki w piątkowe popołudnie spokojnie i bez żadnych problemów pokonały rywalki z Tajlandii 3:0 (25:20, 25:16, 25:15) w trzecim meczu tegorocznej Ligi Narodów. Tym samym odniosły trzecią wygraną po średnim meczu z Kanadą 3:2 oraz świetnym występie przeciwko Włochom 3:1.

Polskie siatkarki prowadzą w tabeli Ligi Narodów

Te trzy wygrane sprawiły, że podopieczne Stefano Lavariniego objęły prowadzenie w tabeli tegorocznej Ligi Narodów. Po trzech spotkaniach Polki mają osiem punktów na koncie i wyprzedzają m.in. Turcję, Japonię, Niemcy, czy Chiny. Trzeba jednak podkreślić, że Turczynki, Japonki oraz Chinki mają na razie rozegrane po dwa spotkania. Jednak każdy z tych drużyn swoje kolejne mecze rozegra dopiero w sobotę, więc Polki po pozostałych piątkowych meczach pozostaną liderkami.

Chociaż to dopiero pierwsze mecze tegorocznej Ligi Narodów, to zwycięstw na swoim koncie na razie nie mają reprezentacje Serbii, Kanady, Holandii, Korei Południowej oraz Chorwacji. Do tego także te dwie ostatnie drużyny nie wygrały jeszcze seta, chociaż Koreanki mają rozegrany dopiero jeden mecz.

Udany rewanż Polaków z Japonią. Zagrali trzy świetne sety

Tabela Ligi Narodów siatkarek po meczu Polek:

Polska - 3 mecze, 9:3, 8 punktów, Turcja - 2 mecze, 6:1, 6 punktów, Japonia - 2 mecze, 6:1, 6 punktów, Niemcy - 3 mecze, 6:4, 6 punktów, Chiny - 2 mecze, 6:2, 5 punktów, Dominikana - 3 mecze, 7:7, 4 punkty, Bułgaria - 2 mecze, 5:3, 4 punkty, Brazylia - 2 mecze, 5:3, 4 punkty, Tajlandia - 3 mecze, 5:6, 4 punkty, USA - 1 mecz, 3:2, 2 punkty, Włochy - 2 mecze, 4:5, 2 punkty, Serbia - 2 mecze, 3:6, 1 punkt, Kanada - 2 mecze, 2:6, 1 punkt, Holandia - 3 mecze, 3:9, 1 punkt, Korea Południowa - 1 mecz, 0:3, 0 punktów, Chorwacja - 3 mecze, 0:9, 0 punktów.

Kolejny mecz polskie siatkarki rozegrają w sobotę 3 czerwca z Serbią o godzinie 13:00. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.