Polki wygrały z Włoszkami i narobiły niezłego zamieszania! Tak wygląda ranking FIVB

Polskie siatkarki bardzo dobrze rozpoczęły nowy sezon. W dwóch majowych meczach towarzyskich zawodniczki Stefano Lavariniego nie dały żadnych szans Francuzkom. Dobrą formę prezentują również podczas Ligi Narodów. W pierwszym spotkaniu pokonały 3:2 Kanadę, a w czwartek dołożyły zwycięstwo nad aktualnymi mistrzyniami Europy, Włoszkami.

REKLAMA

Zobacz wideo Khalidov: Magia KSW cały czas działa. MMA to nie jest tylko mordobicie

Polki z cennym zwycięstwem w Lidze Narodów. Awans stał się faktem

Spotkanie to nie rozpoczęło się po myśli Polek, które pierwszą partię przegrały 25:21. Z każdym kolejnym setem nasze siatkarki rozkręcały się jednak coraz bardziej, co odzwierciedlały wyniki następnych odsłon. Włoszki bez największej gwiazdy Paoli Egonu nie potrafiły postawić się dobrze grającym rywalkom i przegrały trzy kolejne partie. Zawodniczki Lavariniego wygrały 3:1 (21:25, 25:20, 25:14, 25:18) i wywalczyły cenne trzy punkty. Dało im to awans na drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów.

Wielki powrót legendy reprezentacji Polski. Sprawdzi się w nowej roli

Czwartkowe zwycięstwo przełożyło się na awans nie tylko w tabeli trwających rozgrywek. Po zwycięstwie nad mistrzyniami Europy Polki awansowały o jedną lokatę w rankingu FIVB i są obecnie dziewiątą drużyną świata. Dodatkowo nasze siatkarki przyczyniły się do spadku Włoszek z pierwszej lokaty. Nowymi liderkami zostały mistrzynie świata, Serbki. Trzecie miejsce utrzymały Brazylijki, które mają bardzo małą stratę do pozycji wiceliderek.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Ranking FIVB aktualizuje się automatycznie po każdym rozegranym secie i uwzględnia na bieżąco wszystkie wyniki spotkań.

Polacy oblali kolejny sprawdzian przed Ligą Narodów. Porażka z daleka od kraju

Ranking FIVB po drugim zwycięstwie Polek w Lidze Narodów: