Doskonałe wieści już na starcie Ligi Narodów. Oto tabela po wygranej Polek z Kanadą

Polskie siatkarki rozpoczęły sezon reprezentacyjny od dwóch towarzyskich wygranych 4:0 z Francuzkami (rozgrywano dodatkowy set). Była to dla nich rozgrzewka przed rywalizacją w Lidze Narodów, którą rozpoczęły we wtorek 30 maja.

Polki dobrze zaczęły Ligę Narodów. Wygrana po tie-breaku z Kanadą

Na początek pierwszej tury zmagań, która odbywa się w Turcji, Polki zmierzył się z Kanadyjkami. Na początku pierwszego seta wyszły na minimalne prowadzenie, ale później rywalki zdołały doprowadzić do stanu 10:10. Od tego czasu dominowały i nie dały sobie wydrzeć prowadzenia. Wygrały 25:20.

Drużyna Stefano Lavariniego zrewanżowała się w kolejnej partii, w której po raz kolejny zaliczyła bardzo udany start. W pewnym momencie miała już nawet siedem punktów przewagi, lecz ostateczny wynik to 25:23.

W trzecim secie to Kanadyjki zaczęły zdecydowanie lepiej i prowadziły nawet sześcioma punktami. Polki zdołały odrobić straty i nawet wyjść na prowadzenie, ale po raz kolejny roztrwoniły przewagę i przegrały seta do 20. Do powtórki wyniku doszło także w czwartej partii, wygranej przez polskie siatkarki do 23.

O wyniku spotkania zadecydował dopiero tie-break. W nim drużyna Lavariniego prowadziła już 10:6, ale później to Kanadyjki przejęły inicjatywę i doprowadziły do stanu 12:12. W decydującym momencie błysnęła Martyna Czyrniańska, która zdobyła dwa kluczowe punkty i dała wygraną 15:13. Dzięki tej wygranej Polki zajmują trzecie miejsce w tabeli LN, za Niemkami i Japonkami, które w stosunku 3:1 pokonały odpowiednio Holenderki i Dominikanki.

Tabela Ligi Narodów po wygranej Polek z Kanadą:

1. Japonia, 1 zwycięstwo - 0 porażek, 3 punkty, bilans setów 3:1

2. Niemcy, 1-0, 3, 3:1

3. Polska, 1-0, 3, 3:2

4. Włochy, 1-0, 2, 3:2

5. Tajlandia, 0-1, 1, 2:3

6. Kanada, 0-1, 1, 2:3

7. Bułgaria, Serbia, Turcja, Chorwacja, USA, Korea Południowa, Chiny, Brazylia, 0-0, 0, 0:0

15. Holandia, 0-1, 0, 1:3

16. Dominikana, 0-1, 0, 1:3

Kolejne spotkanie w Lidze Narodów Polki rozegrają w czwartek 1 czerwca o godzinie 16:00 czasu polskiego. Wtedy zmierzą się z Włoszkami. Zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego na inaugurację Ligi Narodów wygrały 3:2 z Tajlandią.