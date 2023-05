Bomba transferowa! Reprezentantka Polski w jednym z najlepszych klubów świata

Martyna Czyrniańska przez dwa ostatnie sezony występowała w Chemiku Police. Od pewnego czasu spekulowało się, że może przenieść się do innego klubu. Najczęściej typowano tureckie Eczacibasi, finalistę ostatniej edycji Ligi Mistrzyń.

Martyna Czyrniańska oficjalnie zawodniczką Eczacibasi Stambuł

Doniesienia te znalazły potwierdzenie w poniedziałek 29 maja, gdy turecki klub oficjalnie ogłosił transfer Polki. "Osiągnęliśmy porozumienie z Martyną Czyrniańską w sprawie występów w kolejnym sezonie. Martyna to młoda i bardzo utalentowana zawodniczka, która ma doświadczenie z gry w reprezentacji i Lidze Mistrzyń. Wierzymy, że wniesie swój wkład w grę zespołu i będzie stawała się coraz lepsza" - przekazał klub na oficjalnej stronie internetowej.

19-letnia przyjmująca nie ukrywała radości z powodu dołączenia do tureckiego klubu. - Jestem niezwykle szczęśliwa, że mogę dołączyć do rodziny Eczacibasi. To dla mnie zaszczyt grać w jednym z najlepszych klubów na świecie. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu - powiedziała.

Czyrniańska w trakcie dwóch sezonów spędzonych w Policach wywalczyła mistrzostwo kraju (2021/22) oraz Puchar Polski (2022/23). Jeszcze przed transferem do Chemika zadebiutowała w reprezentacji Polski, miało to miejsce w kwietniu 2021 roku w towarzyskim spotkaniu z Czechami. W tym samym roku wystąpiła na mistrzostwach Europy.

Polskie siatkarki idą do Turcji. Joanna Wołosz i Stefano Lavarini następni?

Martyna Czyrniańska nie jest jedyną Polką, która od przyszłego sezonu będzie występować w Turcji. Już od kilku miesięcy wiadomo, że Magdalena Stysiak przeniesie się do Fenerbahce. Zespół ten jest też zainteresowany zakontraktowaniem Joanny Wołosz, obecnie występującej w Imoco Volley, oraz Stefano Lavariniego, selekcjonera kobiecej reprezentacji Polski, który niedawno odszedł z Igor Gorgonzola Novara.