Mocne słowa reprezentanta Polski. Tak zwrócił się do kibiców

Sezon reprezentacyjny w siatkówce powoli nabiera rozpędu. W najbliższym czasie obie polskie drużyny czeka rywalizacja w Lidze Narodów. Zanim kadra Nikoli Grbicia udała się do Japonii na pierwszy turniej rozgrywek, obecni wicemistrzowie świata rozegrali dwa mecze towarzyskie z reprezentacją Niemiec. Oba spotkania dostarczyły wiele emocji.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Fedusio najlepszą siatkarką sezonu! "Ten wybór nie był oczywisty"

Karol Kłos podziękował kibicom za doping podczas meczów z Niemcami. "To przyjemność"

Pierwsze starcie zostało rozegrane w katowickim "Spodku", gdzie Polacy w 2014 roku sięgali po złoto mistrzostw świata. Spotkanie to było bardzo wyrównane, a po pięciu setach walki ze zwycięstwa cieszyli się rywale prowadzeni przez Michała Winiarskiego. Drugi mecz w Sosnowcu również rozstrzygnął się dopiero w pięciu setach. Tym razem, po szalonym tie-breaku, górą byli zawodnicy Grbicia.

Miarka się przebrała. Polski klub w tarapatach. Grozi im komornik

W obu przypadkach polscy siatkarze mogli liczyć na doping niezawodnych polskich kibiców, którzy wypełnili po brzegi obie hale. Fani po raz kolejny stanęli na wysokości zadania, co postanowił docenić Karol Kłos. - Zapomniałem Wam napisać, że jesteście nienormalni. To, co się działo na sparingach w Spodku i Sosnowcu. To przyjemność móc zacząć sezon kadrowy przy pełnych trybunach - napisał w poście na Instagramie. Dodał przy okazji dwie szczególne emotikonki.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Kadra Grbicia udała się już do Nagoji, gdzie rozegra pierwszy turniej tegorocznej Ligi Narodów. Polacy pierwszy mecz rozegrają w środę 7 czerwca, kiedy zmierzą się z Francuzami. Dzień później czeka ich mecz z Iranem, a w piątek 9 czerwca formę naszej drużyny sprawdzą Bułgarzy. Ostatnim rywalem Polaków będzie reprezentacja Serbii (sobota 11 czerwca). Selekcjoner zabrał do Japonii 14-osobową kadrę.

Liga Narodów. Terminarz reprezentacji Polski na turnieju w Japonii:

Pierwszy turniej 6.06 - 11.06 (Nagoya, Japonia)