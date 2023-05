Kurek zdradził, gdzie zagra w kolejnym sezonie. "Cięższa walizka"

Trzy mistrzostwa Polski i trzy krajowe puchary z PGE Skrą Bełchatów, mistrzostwo i Superpuchar Włoch z Cucine Lube Macerata czy Puchar Cesarza z Wolfdogs Nagoya - to część trofeów, które w karierze klubowej wygrał Bartosz Kurek. Niedawno do tej listy mógł dopisać sobie mistrzostwo Japonii oraz nagrodę MVP za finał z Suntory Sunbirds (3:0) oraz za cały sezon. To drugi tytuł mistrzowski w historii tego klubu i pierwszy od 2016 roku. Co dalej z jego przyszłością?

Kurek zdradza, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. "Udany sezon za mną"

Bartosz Kurek rozmawiał z Polsatem Sport przy okazji rozpoczęcia sezonu reprezentacyjnego. Atakujący odniósł się do tego, czy będzie nadal występował w lidze japońskiej, czy zdecyduje się np. na powrót do PlusLigi. - Nie brałem ze sobą dużo większego bagażu, bo jeszcze się tam wybieram w przyszłym sezonie. Ta walizka była trochę cięższa o kilka medali. Na szczęście, w tym sezonie już złotych. Tak więc całkiem udany sezon za mną - stwierdził.

Kurek nie brał udziału w meczach towarzyskich z Niemcami, a także nie znalazł się na liście powołań do pierwszego turnieju Ligi Narodów. Kiedy będzie gotowy do gry? - Już cały czas trenuję. Kiedy zagram? Zobaczymy. Pierwszy termin boiskowy to turniej w Rotterdamie - dodał. To oznacza, że powinien wrócić do gry w dniach 20-25 czerwca. Później odniósł się do dopingu kibiców w katowickim Spodku. - To jest coś nienormalnego i coś fantastycznego. My, zawodnicy będziemy zawsze o to dbać i będziemy z tego dumni - podsumował.

Pierwszy turniej Ligi Narodów odbędzie się w Japonii w dniach 6-11 czerwca. W jego trakcie kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia zagra z Francją (07.06), Iranem (08.06), Bułgarią (09.06) i Serbią (11.06). Później kadra weźmie udział w mistrzostwach Europy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września. Na koniec kadrę czeka rywalizacja w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu, które potrwają od 30 września do 8 października.