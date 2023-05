Kiedy mecze Polaków w kwalifikacjach olimpijskich? Świetne wieści dla kibiców [TERMINARZ]

Polscy siatkarze na przełomie września i października będą starać się o przepustkę do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Po losowaniu okazało się, że zagrają w turnieju, którego gospodarzem będą Chiny. Pozostali rywale to Argentyna, Belgia, Bułgaria, Holandia, Kanada i Meksyk. Awans wywalczą dwa najlepsze zespoły.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy finału LM w Turynie. Nikola Grbić wyrzucony z boiska przez koncert Sama Smitha

Polscy siatkarze poznali terminarz kwalifikacji olimpijskich. Kibice mogą być zadowoleni

Niedawno ogłoszono terminarz spotkań kwalifikacyjnych. Polskich kibiców najbardziej mogą cieszyć godziny rozgrywania spotkań. Pierwsze sześć odbędzie się o godzinie 10:00 czasu polskiego, natomiast ostatnie, w którym rywalem będą Chińczycy, o godz. 13:30 czasu polskiego. To bardzo dobry układ, gdyż mecze zaplanowano na godziny: 4:00, 7:00, 10:00 oraz 13:30 czasu polskiego. Ostatnia z nich jest zarezerwowana dla gospodarzy.

Afera w polskiej lidze. Zwolnili zawodnika przez Internet. O niczym nie wiedział

Kiedy mecze reprezentacji Polski w kwalifikacjach olimpijskich? Oto terminarz

30 września o 10:00, Polska - Belgia

1 października o 10:00, Polska - Bułgaria

3 października o 10:00, Polska - Kanada

4 października o 10:00, Polska - Meksyk

6 października o 10:00, Polska - Argentyna

7 października o 10:00, Polska - Holandia

8 października o 13:30, Polska - Chiny

Nadal nie ma natomiast informacji na temat terminarza kobiecych kwalifikacji olimpijskich. Wiadomo, że Polki zagrają w turnieju w Łodzi, gdzie ich rywalkami będą: Kolumbia, Korea Południowa, Niemcy, Słowenia, Stany Zjednoczone, Tajlandia i Włochy. Tu również awans wywalczą dwie najlepsze ekipy.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Polskie siatkarki doskonale zaczynają sezon. Lepiej się nie dało. Francja rozbita

Polacy szykują się na Ligę Narodów. Rozgrzewka z Niemcami i Japonią

Kwalifikacje olimpijskie będą zwieńczeniem sezonu reprezentacyjnego, który uroczyście zainauguruje Liga Narodów. Polacy wylecą do Japonii w niedzielę, ale zanim to nastąpi, rozegrają dwa towarzyskie dwumecze. Najpierw zmierzą się z Niemcami, w czwartek w katowickim Spodku, a w piątek w Sosnowcu. Natomiast po przylocie do Japonii zagrają z tamtejszą reprezentacją, mecze zaplanowano na 1 i 2 czerwca.