Afera w polskiej lidze. Zwolnili zawodnika przez Internet. O niczym nie wiedział

Sezon 2022/2023 nie był udany dla zawodników Cerrad Czarnych Radom. Zespół grający w siatkarskiej PlusLidze prezentował się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Na przestrzeni całego sezonu radomiakom udało się wygrać zaledwie 3 spotkania i zebrać 14 punktów do ligowej tabeli. To pozwoliło klubowi z Mazowsza zająć 15. miejsce w ligowej tabeli, jedynie przed jeszcze słabszymi siatkarzami BBTSu Bielsko-Biała, którzy spadli do I ligi.

Transfer bez wiedzy zawodnika

Niestety, choć wydawało się, że przed sezonem 2023/2024 w drużynie Czarnych sytuacja ulegnie poprawie, to klub nie uchronił się od wpadki. Świadczy o tym sytuacja ze środowego popołudnia, gdy klub poinformował o zakończeniu współpracy z Piotrem Łukasikiem. Niestety sam zawodnik dowiedział się o wszystkim za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pod postem o jego odejściu pojawił się komentarz Łukasika o treści "Dziękuję za informację".

Pomijając fakt, że klub z Radomia wystawił się na ostrzał ze strony kibiców, sama decyzja o rozbracie z Łukasikiem jest zaskakująca. 28-letni zawodnik w sezonie 2022/2023 zdobył dla Czarnych aż 197 punktów, będąc absolutnym trzonem drużyny walczącej o utrzymanie. Teraz jednak czeka go poszukiwanie pracy w innym klubie.

Przypomnijmy, że w przyszłym sezonie do Plus Ligi wróci jedno z najbardziej utytułowanych siatkarsko miast. Drużyna Norwida Częstochowa zdołała wygrać fazę play-off I ligi, co dało jej awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W przeszłości AZS Częstochowa aż sześciokrotnie sięgał po tytuł mistrzów Polski oraz zajął trzecie miejsce w Pucharze CEV.