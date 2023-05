Siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w sobotę po pasjonującym meczu zdobyli po raz trzeci z rzędu Ligę Mistrzów. W finałowym meczu pokonali Jastrzębskiego Węgla 3:2. Swoimi wrażeniami z Turyny podzielił się Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl, który był na pojedynku finałowym.

- Mecz stał na naprawdę wysokim poziomie. Natomiast Włosi nie dojechali z tym, co się działo po spotkaniu, czyli z wyrzucaniem ludzi z hali, bo tak w zasadzie można by to nazwać wprost. Nikola Grbić był nawet wyrzucany z boiska, zawodnicy byli kierowani do szatni i mówiono im, by przyśpieszyli świętowanie, bo za dzień mają koncert Sama Smitha i muszą przygotować halę - powiedział Jakub Balcerski w poniedziałkowym programie Sport.pl LIVE.

Zobacz wideo Kulisy finału LM w Turynie. Nikola Grbić wyrzucony z boiska przez koncert Sama Smitha

