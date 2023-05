Leon i Semeniuk poznali nowego trenera. Absolutna legenda

Perugia odpadła w ćwierćfinale play-offów ligi włoskiej i w półfinale Ligi Mistrzów. Tydzień temu właściciel klubu Gino Sirci zaatakował trenera Andreę Anastasiego i obarczył go winą za te porażki. Już wtedy informował, że Angelo Lorenzetti ma wielkie szanse na objęcie posady. Teraz tamte zapowiedzi stały się faktem.

Lorenzetti nowym trenerem Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka

W poniedziałek 22 maja Perugia ogłosiła, że Lorenzetti został nowym szkoleniowcem drużyny, w której obecnie grają Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon. To jeden z najbardziej uznanych włoskich trenerów. Od 2016 roku prowadził Itas Trentino, z którym m.in. dwukrotnie awansował do finału Ligi Mistrzów - tam przegrywał w starciach z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Swój ostatni sezon w tym klubie zwieńczył mistrzostwem Włoch.

Włoski szkoleniowiec w swoim CV ma też wygrane w Klubowych Mistrzostwach Świata, Pucharze i Superpucharze Włoch oraz Pucharze CEV. Teraz czeka go niełatwe zadanie usatysfakcjonowania kapryśnego właściciela Perugii. W czasie, w którym Lorenzetti prowadził Trentino, Perugia miała aż pięciu trenerów. Najdłużej wytrzymał Lorenzo Bernardi, który prowadził ją przez prawie trzy lata i zdobył z tym klubem potrójną koronę w sezonie 2017/18.

Trenerskie związki Perugii z polską siatkówką

Grający w barwach Perugii Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk to nie jedyni łącznicy tego klubu z naszym krajem. Właściciel włoskiego klubu przyznawał, że zazdrości pozycji polskiej siatkówki i znajduje to swoje potwierdzenie w zatrudnianych przez niego szkoleniowcach. Pracę z reprezentacją Polski i Perugią łączył selekcjoner Vital Heynen. Następnie zastąpił go Nikola Grbić, który wrócił do Perugii po tym jak trenował ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. W minionym sezonie szkoleniowcem włoskiej drużyny był Andrea Anastasi, czyli były selekcjoner polskiej kadry, a następnie trener Trefla Gdańsk i Projektu Warszawa.

Anastasi został zwolniony za słabe wyniki pod koniec pracy, ale jego ogólny bilans prezentuje się naprawdę okazale. To 43 zwycięstwa i zaledwie osiem porażek. Z Perugią zdobył Klubowe Mistrzostwo Świata oraz Superpuchar Włoch. Największym marzeniem Gino Sirciego jest jednak zdobycie Ligi Mistrzów, ale ono nie może się ziścić. Trzy ostatnie edycje Perugia kończyła na etapie półfinału. Teraz zdobycie tego tytułu będzie głównym zadaniem Angelo Lorenzettiego.