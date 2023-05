Siatkarz ZAKSY wypalił. "Wygrali finał Ligi Mistrzów bez atakującego"

Siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w sobotni wieczór wygrali Ligę Mistrzów, pokonując w finale Jastrzębskiego Węgla 3:2 (26:28, 25:22, 25:14, 28:30, 15:12). Tym samym kędzierzynianie przeszli do historii rozgrywek i zostali czwartą drużyną, której udało się triumfować w finale Champions League po trzeci raz z rzędu. - Trzy razy z rzędu Ligę Mistrzów i wcześniej Puchar Europy wygrywali tylko najwięksi - potęga Związku Radzieckiego, CSKA Moskwa, znakomite włoskie Trentino i niebotyczny Zenit Kazań, wizytówka rosyjskiej siatkówki poprzednich lat. Teraz trzeba do nich dodać kędzierzynian - pisał Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

ZAKSA od drugiego seta grała bardzo dobrze i potrafiła odrodzić się po przegranym pierwszym secie 26:28. W dodatku zrobiła to, mimo słabszej dyspozycji podstawowego atakującego, Łukasza Kaczmarka. 28-letni zawodnik zdobył 15 punktów i atakował z 31 proc. skutecznością, a przez pierwsze dwa sety z o wiele gorszą.

- Fenomenalne spotkanie, pełne wzlotów i upadków - powiedział do niego dziennikarz Polsatu Sport. Łukasz Kaczmarek nie krył wzruszenia i miał łzy w oczach.

- Nie wiem, co mam powiedzieć. Zrobiliśmy to, wygraliśmy trzeci tytuł. Czuję niesamowitą radość. To niesamowita przyjemność grać z tymi chłopakami. Ja dzisiaj nie byłem zbyt dobrym zawodnikiem, ale oni są niesamowici, naprawdę. Wygrali finał Ligi Mistrzów bez atakującego. Kocham ich! - odpowiedział Łukasz Kaczmarek.

Dla ZAKSY to drugie trofeum w tym sezonie. Zdobyła też Puchar Polski, w finale pokonując Jastrzębskiego Węgla 3:0.