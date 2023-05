Nie będzie podwójnego polskiego święta w Turynie. Egonu ucieszyła Włochów i uciszyła rywalki

Przez długi czas wydawało się, że Vakifbank Stambuł złamał rywalki z Eczacibasi już pierwszym setem. Choć te objęły prowadzenie w kolejnej partii, to zawodniczki Guidettiego i tak wróciły i ją wygrały. Rywalki próbowały odrabiać straty i zwyciężyły w trzeciej partii, ale już czwarta padła łupem Vakifbanku i zapewniła im zwycięstwo w czterech setach w finale i całym sezonie Ligi Mistrzów.

Bez podwójnego święta dla Polski. Cieszyli się za to Włosi

Dla klubu to już piąty tytuł klubowych mistrzyń Europy w jego historii. Choć chyba jeszcze ważniejsze, że Turczynki zrobiły to drugi raz z rzędu. Powtórzyły własny sukces z lat 2017-2018. Wynik finału był jedyną możliwością Włochów na świętowanie podczas tego wieczoru. W końcu Ligę Mistrzów znów wygrała znakomita tego wieczoru atakująca Paola Egonu i legendarny, jeden z najbardziej utytułowanych trenerów na świecie, Giovanni Guidetti.

Za to Polakom w tym wszystkim może być tylko szkoda rodzimego akcentu w sztabie przegranych. W Eczacibasi trenerowi Ferhatowi Akbasowi pomagają Przemysław Kawka i Łukasz Filipecki, z którymi turecki szkoleniowiec pracował jeszcze przed dwoma laty w Chemiku Police. Kawka jest jego asystentem, a Filipecki odpowiada za przygotowanie fizyczne zespołu. Warto docenić całą historię klubu, który jeszcze rok temu wygrywał puchar "drugiej kategorii" w europejskich pucharach - okazał się najlepszy w Pucharze CEV. Już rok po powrocie do europejskiej elity Eczacibasi zagrało w finale i choć musiało uznać wyższość znakomitych rywalek z Vakifbanku, to i tak ich występ w całym sezonie rozgrywek i obecność w Turynie należy uznać za spory sukces.

Polscy kibice przyćmili początek finału siatkarek

Polski finał Ligi Mistrzów w Pala Alpitour w Turynie to jedno. Trzy godziny wcześniej rozpoczął się pierwszy w historii walki o Puchar Europy kobiet finał w pełni turecki. Ale kibiców z Turcji w hali zjawiło się bardzo niewiele. Nie tworzyli głośnych grup na trybunach i przez to przez dłuższy czas jedynymi wyraźnie słyszalnymi fanami w trakcie finału Ligi Mistrzyń byli ci z Polski, czekający na późniejsze spotkanie. Wyraźnie głośniejsi od kibiców ZAKSY byli ci z Jastrzębia - ich okrzyki aż niosły się po hali.

Teoretycznie faworytkami do zdobycia Ligi Mistrzyń były zawodniczki Eczacibasi, lepiej prezentujące się w tym sezonie w lidze - skończyły sezon ze srebrnymi, a Vakifbank z brązowymi medalami. Tylko że to Vakifbank grał w pięciu z sześciu ostatnich finałów europejskich rozgrywek, a trzy z nich, w tym ten zeszłoroczny, wygrał. Eczacibasi na triumf w Lidze Mistrzyń czeka już osiem lat od wygranego turnieju finałowego w Szczecinie. Przed meczem trudno było zatem wskazać na ewidentnie silniejszą drużynę na papierze.

Oddał brodę za mistrzostwo Polski ZAKSY. Teraz idzie na całość

Kuriozalny punkt przywrócił im życie, ale mistrzyni olimpijska je odebrała

Partia otwierająca wielki finał przebiegała spokojnie i wyrównanie. Najwyżej w jednym momencie prowadziło Eczacibasi - 13:10. Później Vakifbank odrobił jednak straty i był w lepszej sytuacji przed kluczowym fragmentem seta: prowadził 22:20 i wydawało się, że rywalki nie wrócą już do gry o wygraną w tej partii.

Życie siatkarkom Eczacibasi przywrócił jednak kuriozalny punkt na 22:22. Po świetnym ataku rywalek musiały popracować w obronie. Przebiły piłkę ledwo, po ofiarnej grze po swojej stronie boiska. Jednak siatkarki Vakifbanku, nieskupione na tym, co robią rywalki, były zaskoczone, że piłka w ogóle do nich wróciła. W taki sposób końcówka pierwszej partii stała się bardzo zacięta. Obie drużyny grały na styk, walka była na noże.

Skończyło się grą na przewagi i znakomitą formą środkowej Vakifbanku, Chiaki Ogbogu, która najpierw zablokowała najlepszą zawodniczkę ubiegłorocznych mistrzostw świata, Serbkę Tijanę Bosković, a potem zaatakowała piłkę przechodzącą znad siatki. Tak mistrzyni olimpijska z USA dała swojej drużynie seta wygranego 27:25 i prowadzenie w meczu.

Egonu była nie do zatrzymania. Nieprawdopodobna siła

I jakby cała pewność siebie zawodniczek Ferhata Akbasa wyparowała. Choć jego zespół przez chwilę prowadził nawet trzema punktami (7:4), to trudno było mu utrzymać wysoki poziom gry. Po chwili wyrównanej gry Vakifbank wypracował sobie ogromną przewagę.

Zaczynał od serii czterech punktów, po której prowadził 15:11, ale zatrzymał się dopiero przy siedmiu punktach różnicy i stanie 22:15. Paola Egonu była w tamtej chwili nie do zatrzymania. Atakowała skutecznie nawet z najostrzejszych kątów. Siła uderzanych przez nią piłek była nieprawdopodobna. Zdobyła w tej partii aż dwanaście punktów! Jej przeciwieństwo stanowiła grająca technicznie, często tylko muskająca piłkę Gabi.

Ale jeśli nie skupiać się na tych dwóch bohaterkach, to różnicę na boisku robiła gra w systemie blok-obrona Vakifbanku. To właśnie tym elementem zawodniczki trenera Giovanniego Guidettiego wybijały rywalki z rytmu. Pozwolił im na wywalczenie sobie wyraźnej przewagi przed końcem drugiego seta: wygrały go aż 25:17.

Eczacibasi podniosło się z kolan, choć liderka zawodziła

I kiedy wydawało się, że Eczacibasi zostało już złamane, jest na kolanach i się z nich nie podniesie, w pełni obudziła się w nich wola walki. Scenariusz z poprzedniej partii się nie powtórzył - drużyna Ferhata Akbasa utrzymywała przewagę do końcówki seta - od stanu 12:9 do 19:16 dla Eczacibasi Vakifbank nie był w stanie wyjść na prowadzenie. Cały zespół popełniał zbyt wiele błędów.

Eczacibasi do pełni szczęścia brakowało jednak, żeby na swój poziom wróciła Tijana Bosković. Być może wtedy przewaga Eczacibasi byłaby wyższa i bezpieczniejsza. W drugim secie Serbka skończyła tylko jedną piłkę, w kolejnym dwie. Kluczowe sytuacje wciąż jej nie szły. Przy 20:22 waliła ze złości w parkiet, gdy została trafiona mocnym atakiem, którego nie umiała podbić. Chwilę później chciała zemścić się na rywalkach i silnym uderzeniem posłała piłkę w kierunku linii bocznej boiska po stronie rywalek. Sędzia wskazał, że ta trafiła w boisko, ale inne zdanie o tej sytuacji miał trener Giovanni Guidetti. Włoch poprosił o challenge, który wskazał aut.

Zrobiła się dramaturgia. Eczacibasi prowadziło już tylko jednym punktem i nie mogło pozwolić sobie na błąd. Za to ten przydarzył się rywalkom. Sytuacja wyglądała bardzo podobnie jak w pierwszym secie: zawodniczki Vakifbanku znów puściły oddaną im piłkę w boisko po nieporozumieniu. Rywalki zyskały piłki setowe i wykorzystały drugą z nich, wygrywając trzeciego seta 25:23. Można było odnieść wrażenie, że maksymalnie wykorzystały swoją szansę. Tę samą, którą zmarnowały, gdy otwierały spotkanie. Teraz grały jednak pewniej, bo były pod ścianą. I to mogło niepokoić drużynę Giovanniego Guidettiego.

Wstrzymane świętowanie teraz potrwa pewnie całą noc

Na czwartą partię wyszły jednak naładowane energią jak nigdy dotąd. Wykorzystywały każdy swój atut. To był już nie tylko koncert duetu Paoli Egonu i Gabi, ale także środkowej Chiaki Ogbogu. W kluczowych momentach Amerykanka, która zazwyczaj jest w cieniu największych gwiazd swojego zespołu, wręcz zaskakiwała tym, jak pewnie i swobodnie przychodzi jej zdobywanie punktów.

Eczacibasi coraz bardziej słabło i przegrywało tego seta bez nawiązania większej walki z przeciwniczkami. Vakifbank uciekł na aż sześć punktów przewagi przy stanie 18:12 i nie pozwalał się dogonić. W końcu zawodniczki Guidettiego nawet powiększyły ją do siedmiu punktów przy pierwszej piłce mistrzowskiej na 24:17. Miały ich przed sobą aż siedem.

Gdy Eczacibasi wyrzuciło piłkę na aut w ostatniej akcji, ławka rezerwowych i sztab Vakifbanku wbiegał na boisko, ale nie wiedział, czy może się cieszyć. Gabi klęczała już na parkiecie, ale szybko musiała wstać, bo Giovanni Guidetti uniósł dłonie do góry i wstrzymał radość swojego zespołu. Challenge pokazał jednak piłkę poza boiskiem, a Vakifbank wykonał efektowny ślizg na boisku całą drużyną. Tak zaczęło się ich świętowanie, które potrwa pewnie całą noc.