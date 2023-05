Jastrzębie było w kosmosie i z niego wróciło. Sprowadzili ich na ziemię. Dziecięce marzenie się nie spełniło

Ktoś zamawiał szaloną przejażdżkę siatkarską kolejką górską? W sobotni wieczór w Turynie kibiców zabrali na nią gracze Zaksy i Jastrzębskiego Węgla. Przed historycznym polskim finałem Ligi Mistrzów powszechne było życzenie, by spotkanie było zacięte i stało na wysokim poziomie. Zostało spełnione w 100 procentach - pojedynek wygrany przez kędzierzynian 3:2 trzymał w napięciu od pierwszej do ostatniej akcji. Ale do jastrzębian w koszmarach może wracać drugi set, w którym wyciągnęli pomocną dłoń do rywali.

ZAKSA WYGRAŁA FINAŁ LIGI MISTRZÓW! Co za mecz!

Po zaskakująco jednostronnym finale PlusLigi, w którym zawodnicy Marcelo Mendeza stracili zaledwie seta, kibicom i ekspertom brakowało słów, by ich nachwalić, a stale powtarzano, że zaprezentowali kosmiczny poziom. W kontekście zbliżającego się finału LM zaś właściwie pytano tylko o jedno - czy będą w stanie powtórzyć taki występ w Turynie po 10-dniowej przerwie. Bo nie ulegało wątpliwości, że kędzierzynianie nie dadzą się łatwo złamać. Gra jastrzębian zaś tym razem falowała jak wzburzone morze i ostatecznie poszli pod wodę, choć trzeba im oddać, że podnieśli się też raz po nokaucie.

Z jednej strony podział przed tym meczem był prosty - Jastrzębie było na fali po rewelacyjnym finale ekstraklasy, ale ZAKSA ma nad nimi przewagę doświadczenia w występach w finale LM. Tyle że w ostatnich dniach po mających w składzie m.in. trzech mistrzów olimpijskich z Tokio i dwóch wicemistrzów świata jastrzębianach debiutanckiej tremy nie było widać. To oni wydawali się bardziej zrelaksowani niż kędzierzynianie. Dłużej rozmawiali z dziennikarzami, sporo się uśmiechali się. Gracze Zaksy zaś przeważnie zachowujący powagę poświęcali raczej tylko niezbędne minimum czasu na wszelkie dodatkowe czynności, a ich plan dnia był rozpisany co do minuty.

To było spotkanie pełne momentów jastrzębian, ale właśnie tylko momentów. Bo końcówka pierwszego seta zapisała się pod znakiem wejścia smoka Rafała Szymury, który w kluczowym momencie zaciętej partii posłał asa. Zaskakująco zawodzący przed długi czas Jurij Gladyr w końcówce posłał kilka mocny zagrywek, które pozwoliły na zdobycie punktów jego drużynie. Pierwszy set to była stabilna forma Trevora Clevenot w każdym elemencie, który przy okazji popisowo zagrał tyłem w stylu Earvina N’Gapetha. A w drugim Francuz zniknął i został zdjęty.

Benjamin Toniutti w tym sezonie miał trochę gorszych momentów, ale na fazę play-off PlusLigi przypomniał swoją grę z najlepszych lat. W sobotę znów kilak razy był zmieniany przez Eemiego Tervaporttiego. W końcówce spotkania popisał się jeszcze dla odmiany kilkoma efektownymi obronami, ale to było za mało. A co ze i Stephenem Boyer, którego na początku okrzyknięto kosmitą? Potem obniżył loty, ale w ostatnich tygodniach znów skakał jak na trampolinie i był nie do zatrzymania. Teraz został zablokowany aż siedem razy.

Ale ten finał będzie miał chyba przede wszystkim twarz Tomasza Fornala. Początkowo był niewidoczny, choć w ostatnich tygodniach był głównym bohaterem i razem z Boyer odpowiadał za ofensywę, a do tego dokładał rewelacyjną grę w obronie, na zagrywce i w bloku. Na początku finału LM nie było go widać, ale w połowie spotkania był liderem przez duże "L" i pierwszorzędnym showmanem. Po jednym z udanych ataków teatralnie upadł, kiedy indziej zaś triumfalnie stanął przed kibicami i przeszedł po boisku. Mało? Po innej wymianie przybił piątkę z kibicem z trybun. Ale w końcówce tie-breaka już nie miał powodów do radości.

Jastrzębianie finał PlusLigi wygrali jako drużyna, bo wszyscy zagrali kosmicznie. W sobotnim finale wszyscy zostali sprowadzeni na ziemię i muszą co najmniej o rok odłożyć spełnienie dziecięcego marzenia o pierwszym w historii klubu triumfie w LM.