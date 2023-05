Rozbili Zaksę, ale faworytem nie będą. Eksperci nie mają wątpliwości. "To będzie walka na noże"

Rozstrzygnięcie finału PlusLigi zaskoczyło wszystkich, łącznie ze zwycięzcami. Jastrzębski Węgiel w trzech meczach oddał broniącym tytułu siatkarzom Zaksy zaledwie jednego seta i potwierdził, że idealnie przygotował formę na najważniejsze mecze sezonu. Nasi rozmówcy jednak podkreślają, że w finale Ligi Mistrzów więcej aspektów będzie niwelowało przewagę mistrzów kraju. A niektórzy twierdzą nawet, że porażka w finale ekstraklasy pomoże właśnie kędzierzynianom.

REKLAMA

Zobacz wideo Fornal o finale LM: Fajnie będzie pokazać, że polska siatkówka stoi na wysokim poziomie

Jakub Kochanowski, środkowy reprezentacji Polski i Asseco Resovii Rzeszów:

Nie znam kibica siatkówki albo siatkarza, który nie zasiądzie w sobotę wieczorem przed telewizorem, by obejrzeć to spotkanie. Jest to wielkie wydarzenie i bardzo zazdroszczę obu ekipom, że będą mogły to przeżyć. W przypadku kędzierzynian przeżyć ponownie. To ogromne wydarzenie i zostaje to w formie wspomnieć na wiele, wiele lat. We mnie wciąż żyje mój finał z 2021 roku. Pamiętam go bardzo wyraźnie - bardzo dobrze pamiętam przygotowania do meczu, z samego spotkania może niewiele szczegółów, ale pamiętam, jak się czułem, gdy już wygraliśmy ten mecz. To jest uczucie, jakiego prawdopodobnie doświadczyłem tylko dwa razy w życiu - podczas mistrzostw świata 2018 i wtedy w finale LM.

- Rozum może być zgubny. Według mnie Jastrzębski Węgiel wcale nie jest faworytem tego meczu. To spotkanie według mnie nie ma faworyta. Wiem jak to jest jechać na finał LM ze srebrem mistrzostw Polski. To ogromna motywacja i może to się zakończyć wygraną kędzierzynian. Każdy, kto skreśla Zaksę, moim zdaniem popełnia wielki błąd. To będzie mecz na noże, będą decydowały szczegóły. Zdziwiłbym się, gdy skończyło się w trzech setach, a nawet myślę, że zobaczymy tie-breaka. Doświadczenie Zaksy występów w finale LM będzie miało bardzo duże znaczenie, ale mimo wszystko uważam, że liczyć się będzie przede wszystkim goryczka porażki w finale PlusLigi. Sądzę, że od kilku dni w chłopakach z Zaksy to siedziało i napędzało do bardzo ciężkiej pracy.

Najbardziej wyjątkowa hala polskiej siatkówki. Spodek przebity. "Idealna"

Nikola Grbić, trener reprezentacji Polski:

Czy 10 dni wystarczy kędzierzynianom na odbudowanie się po finale PlusLigi? Czasem wystarczą nawet trzy dni, widziałem to wielokrotnie. Po 10 dniach kędzierzynianie mogą wrócić do lepszej gry i w Turynie możemy zobaczyć równy mecz. Pierwsze kilka dni pewnie były trudne - czuje się rozczarowanie, bo takie kluby zawsze mierzą w wygraną, w zdobycie trofeum, nie liczy się dla nich tylko udział. Te 10 dni to wystarczająco czasu, by odpocząć, zresetować się. Oba kluby musiały przeanalizować to, co się wydarzyło, ale też potem uświadomić sobie, że to nowy dzień, a przed nimi walka o nowe trofeum i nowy mecz. Wszystko więc jest możliwe. Naprawdę trudno przewidzieć rozstrzygnięcie.

- Czy liczy się bardziej - doświadczenie Zaksy w finale LM czy świetna ostatnio gra jastrzębian? Myślę, że ostatecznie najważniejsza jest jakość pokazywana na boisku. Nie zapominajmy, że w Jastrzębiu mamy trzech mistrzów olimpijskich z Tokio, w tym jednego, który wygrał LM dwa lata temu. Jest Jurij Gladyr, który jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, jest jeden z najlepszych libero PlusLigi od kilku lat, jest "Forni", który grał ostatnio niesamowicie. A po drugiej stronie ZAKSA, która wygrała dwa razy z rzędu LM. Po obu stronach jest więc doświadczenie i świadomość stawki oraz tego, co muszą zrobić, by wygrać. Dlatego obie drużyny musiały się zresetować i przygotować na nowy mecz, który zaczyna się od wyniku 0:0.

Jan Firlej, rozgrywający reprezentacji Polski i Projektu Warszawa:

- Jastrzębie trafiło w dziesiątkę, jeśli chodzi o formę fizyczną i siatkarską. Tak grające jest w stanie wygrać z każdym. Od pierwszego do ostatniego spotkania grali świetnie - zwiększali nawet jeszcze poziom z każdym meczem i nie pozostawili złudzeń. Świetnie też ograniczyli mocne punkty rywali. Jeśli utrzymają poziom, to są faworytem finału LM, ale ZAKSA nie raz i nie dwa pokazywała w tym sezonie, że potrafi się podnosić z różnych trudnych sytuacji. Nie skreślałbym jej więc. Bardzo ważna będzie jej sportowa złość po finale PlusLigi. Trudno przewidzieć rozstrzygnięcie meczu w Turynie, ale sądzę, że nie skończy się na trzech setach.

Mateusz Bieniek, środkowy reprezentacji Polski:

- Na przekór wszystkim z grona kadrowiczów w Spale stawiam na Zaksę. Jeśli jastrzębianie dalej będą grać tak kapitalnie jak ostatnio, to kędzierzynianom będzie bardzo trudno wrócić w tak krótkim czasie do gry. Jastrzębie potrafi już grać finały. Tyle że teraz decydować będzie jeden mecz, nikt nie ma przewagi własnego boiska. Stawiam na wygraną Zaksy 3:2, choć może oni nie marzą o kolejnym tie-breaku (usmiech), ale przede wszystkim cieszę się, że w finale są dwa polskie kluby.

Maciej Muzaj, atakujący Asseco Resovii Rzeszów:

Jestem ciekawy, czy ZAKSA się podniesie po tej porażce w finale PlusLigi. U bukmacherów byłby pewnie teraz dobry kurs na tę drużynę (uśmiech). Ale to jest jeden mecz, oba zespoły grają na wyjeździe, nowa hala. Ważne będzie, kto jak się wyśpi, jak wstanie, jak zje śniadanie. Czyli słynna dyspozycja dnia. Jastrzębianie nie grali wcześniej w finale LM, ale mają za sobą wiele finałów i wiele ważnych meczów. Myślę, że to nie będzie grało dużej roli, czy to finał PlusLigi czy LM. Po prostu będą grali przeciwko zespołowi, z którym bardzo dobrze się znają i wiedza, jak z nim grać. Nie spodziewam się czegoś nowego i zaskakującego. ZAKSA przez te 10 dni może bardzo dużo zmienić - chodzi o całokształt. Mogą zagrać dużo lepiej, bo stać ich na to. Ale zmienić to nie znaczy przeorganizować całą grę, bo to nie jest moment na to. Ale myślę, że zagrają lepiej niż ostatnio. Oby jastrzębianie niczego nie zmienili. To będzie ciekawe, jak oba zespoły wykorzystały tę przerwę. Stawiałbym, że będzie to cztero- lub pięciosetowy mecz, ze wskazaniem na Jastrzębski Węgiel.

Daniel Pliński, były reprezentant Polski, trener Stali Nysa (w programie "Siatkarskie Ligi"):

Dla mnie faworytem finału mistrzostw Polski był Jastrzębski Węgiel, bo jasne dla mnie było, że dziś ZAKSA nie jest w stanie wygrać z tym zespołem rywalizacji do trzech wygranych meczów. Jest w stanie wygrać za to pojedynczy mecz finałowy - tak jak to było w Superpucharze, Pucharze Polski, ewentualnie w finale LM. Przede wszystkim zespół z Kędzierzyna-Koźla nie ma w sobie tyle zdrowia co gracze typu Tomasz Fornal, Stephan Boyer, Moustapha M'Baye czy Jurij Gładyr - tam jest dużo mocy i zdrowia. To według mnie kluczowa sprawa. - Do tego ławka - Jan Hadrava i Rafał Szymura są w stanie odwrócić losy spotkania.

- Tu jednak jest jeden mecz, to troszkę inna sprawa. Trzeba pamiętać, że Jastrzębie w fazie play-off PlusLigi wygrało 9 na 10 meczów, ale wszystkie sety, które straciło, były w wyjazdowych spotkaniach. U siebie wszystkich lało. Kto nie przyjechał, to dostawał od nich 0:3. Na pewno na wyjazdach traci na jakości zagrywka tej drużyny. Nie serwują tak dobrze jak u siebie. Tu mamy neutralny teren i szanse są wyrównane. Zwycięstwa budują, a porażki powodują, że pojawiają się pytania i wątpliwości. Jastrzębianie nie boją się teraz ryzyka. Pytanie, co będzie się działo w głowach graczy Zaksy. Jeśli pierwszy set będzie wyrównany, to całe spotkanie takie będzie. A jak Jastrzębie zdominuje rywali od początku, to ten mecz może być bardzo krótki.