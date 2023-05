Zamieszanie przed polskim finałem LM. Kibicom Zaksy zabrali oprawę

Fani Zaksy Kędzierzyn-Koźle z przytupem chcieli uczcić pierwszy w historii polski finał Ligi Mistrzów i przywieźli do Turynu sektorówki, duże flagi z kijami, megafony i bębny, ale okazało się, że część z tych rzeczy musieli zostawić na zewnątrz. Pod halą Pala Alpitour - tak jak i fani Jastrzębskiego Węgla zaczęli się gromadzić na kilka godzin przed meczem i już wtedy dali próbkę swoich możliwości. Wcześniej spotykali się też w centrum miasta i tam także doszło do wielu spotkań przebiegających w przyjaznej atmosferze, choć ich drużyny już za chwilę będą walczyć przeciwko sobie.

Problematyczne kije do flag i megafony. Fani z Polski zdominowali centrum Turynu i okolicę hali

- Miało być jak w Polsce a nie będzie NIC. CEV nie zezwolił na wniesienie flag ani sektorówek. Wejdziemy bez... liczy się wynik meczu... tyle że klimatu polskich hal nie będzie - napisał na Twitterze wiceprezes klubu kibica Zaksy Kamil Mrugała.

Podczas rozgrywanego w tym czasie finału Ligi Mistrzyń widać jednak było na trybunach, że sympatycy drużyn w nich występujących wnieśli średniej wielkości flagi z kijami.

Później Mrugała doprecyzował, że same większe flagi nie stanowiły problemu, ale ochrona zaprotestowała przeciwko zbyt długim kijom. Fanom kędzierzynian odebrano też megafony, a zezwolono jedynie na wniesienie bębnów. Same flagi jednak znalazły swoje miejsce w Pala Alpitour - umieszczono je na barierkach oddzielających trybuny od płyty. Z bębnów z kolei zrobiono słyszalny użytek, gdy siatkarze Zaksy pojawili się na rozgrzewce.

Fani obu ekip od rana zaczęły przejmować Turyn. Spotykały się w centrum, a potem pod halą. Było odpalanie rac, skandowanie i klubowe barwy w formie szalików, koszulek i flag. Nie było żadnych zgrzytów - wszystko przebiegało w sympatycznej i pełnej życzliwości atmosferze. Do tego stopnia, że niektórzy w rozmowie ze Sport.pl przyznawali, że przede wszystkim zależy im na dobrym meczu, a jeśli ich ulubieńcy nie wygrają, to przyjmą to ze spokojem, bo przeciwnicy są klasowym zespołem.

Dla jasności - każdy jednak wierzy w swoją drużynę. Kibice obu ekip przyjechali z Polski w zorganizowanych grupach w kilku autokarach. Fani Zaksy do występu w finale już się nieco przyzwyczaili - ich siatkarze grają w nim trzeci raz. Dla jastrzębian to debiut i ich kibice przywieźli koszulki z napisem "Finał Ligi Mistrzów, 20 maja 2023, Turyn". Spytałam jednego z nich, czy mają przygotowany drugi wariant na wypadek zwycięstwa. Okazało się, że nie - wolą nie zapeszać.