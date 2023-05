ZAKSA dostała potężny cios przed finałem LM. I 10 dni, żeby wszystko naprawić. Cztery etapy

Czy 10 dni to wystarczający czas, by dokonać wielkiej przemiany? Odpowiedzi udzielą w sobotni wieczór siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle, którzy właśnie tyle czasu mieli na pozbieranie się po dotkliwym laniu, które sprawił im Jastrzębski Węgiel w finale PlusLigi. Wielu kibiców przecierało oczy ze zdumienia, gdy słynący z waleczności obrońcy tytułu zakończyli występ w decydującej fazie rywalizacji z bilansem setów 1-9. W Turynie chcą się odrodzić. Tym bardziej że stawką jest dołączenie do bardzo elitarnego grona.

ZAKSA może dołączyć do elitarnej trójki. Cztery etapy przygotowań

Itas Trentino i Zenit Kazań to jedyne kluby, które mogą się pochwalić co najmniej trzema triumfami w LM z rzędu. W sobotę późnym wieczorem dołączyć do nich będzie mogła ZAKSA, ale musi wcześniej pokonać Jastrzębski Węgiel. A to nie będzie łatwe zadanie, biorąc pod uwagę styl, w jakim pokonali ich rywale. W ekipie świeżo upieczonego mistrza Polski tylko jeden zawodnik może pochwalić się nie tylko triumfem w najbardziej prestiżowych rozgrywkach Europy, ale i występem w ich finale. Benjamin Toniutti dwa lata temu świętował ten sukces właśnie w barwach kędzierzynian. Śliwka przestrzega jednak przed myśleniem, że rywalom braknąć może ogrania.

- Jest tam wielu doświadczonych graczy. Wiedzą, co robić. Mają na koncie występy w finałach, ważnych meczach – w klubie i reprezentacji. To nie przypadek, że te dwa zespoły zmierzą się w finale. Tak czy inaczej, wygra Polska i jesteśmy z tego dumni. Cieszymy się, że tworzymy historię - podkreśla, nawiązując do pierwszego polskiego finału LM.

Dodaje, że po finale ligi smutek mieszał się w jego drużynie z rozczarowaniem. - Zdawaliśmy sobie sprawę, że trzeba poprawić naszą grę, by podjąć walkę z Jastrzębskim Węglem i ten okres pomiędzy meczami na to poświęciliśmy. W tej chwili jestem pewny, że jesteśmy w stanie zagrać dużo lepsze spotkanie i naprawdę walczyć z przeciwnikiem. Ale jaki będzie wynik na boisku, to zobaczymy jutro - zaznacza kapitan Zaksy.

A dni po wznowieniu treningów poświęcili na czteroetapowe przygotowania - fizyczne, siatkarskie, taktyczne i mentalne.

- Sztab szkoleniowy pod każdym względem zadbał, byśmy byli gotowi w jak najlepszym stopniu. To jeden mecz - mamy nadzieję, że wytrzymamy jego intensywność, a nasza chęć, adrenalina, ekscytacja pozwolą nam skoczyć te 5 cm wyżej i atakować trochę mocniej. Ale myślę, że dotyczy to obu zespołów - zastrzega.

"Jesteśmy bardzo dumni z miejsca, w którym jesteśmy. Ale absolutnie nie zadowala mnie to, chcę więcej"

Przyznaje, że przede wszystkim skupiono się na elementach taktycznych i siatkarskich, które szwankowały w finale PlusLigi. Wszystko jednak zaczęło się od głowy.

- Jak to wyglądało? Myślę, że każdy z nas jest bardzo ambitnym, świadomym sportowcem i wie, że mamy w tym sezonie ogromne szczęście, które sobie sami wywalczyliśmy, mimo przegranego finału PlusLigi. By zrewanżować się w finale LM, to trzeba pamiętać, że wszystko zaczyna się od świadomości, że to jeszcze nie koniec sezonu i możemy jeszcze wygrać wspaniałe trofeum. Przede wszystkim zaczęło się od tego, ale też w swoim gronie rozmawialiśmy, o tym, aby dać z siebie wszystko w tym okresie treningowym, przygotować się jak najlepiej na ten mecz, bo to są mecze, które nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś w życiu zagramy - zwraca uwagę przyjmujący reprezentacji Polski.

Kapitan Zaksy zapewnia też wyraźnie, że on i jego koledzy z klubu wciąż są głodni kolejnych sukcesów w LM. Mają też świadomość, jak sięgając po to trofeum po raz trzeci, dołączą do bardzo elitarnego i prestiżowego grona.

- Walczymy o coś naprawdę legendarnego. Apetyt na ten triumf nie jest mniejszy, niż we wcześniejszych edycjach. Mając w głowie wspomnienia z wygranego finału LM, chce się dokonać tego jeszcze raz. Bo wiesz, jak wspaniałe jest to uczucie. Cały rok ciężko pracowaliśmy, trzymaliśmy się razem mimo ciężkich momentów, przegranych spotkań na początku. Naszym celem było dotrzeć do tego finału i w tej chwili stoimy tu dzień przed meczem i jesteśmy bardzo dumni z miejsca, w którym jesteśmy. Ale absolutnie nie zadowala mnie to, chcę więcej - deklaruje.

Dwa lata temu kędzierzynianie także przegrali finał ekstraklasy z Jastrzębskim Węglem, a osiem dni później po raz pierwszy w historii wygrali LM (w finale pokonali włoski Itas Trentino). Śliwka jednak nie jest miłośnikiem takich analogii.

- Rok temu wygraliśmy obie rywalizacje. Nie ma tu żadnej reguły. Teraz Jastrzębski Węgiel w finale pokazał, że był lepszą drużyną, dlatego czas pomiędzy finałami przepracowaliśmy te mecze mocno - zaznacza.