Reprezentacja Polski bez gwiazdy na Ligę Narodów. Trener wyjaśnia decyzję

Malwina Smarzek nie była powołana przez Stefano Lavariniego w zeszłym roku, przez co przegapiła Ligę Narodów i mistrzostwa świata, których Polska była współgospodarzem. Do reprezentacji wróciła w tym roku, ale na grę musi jeszcze poczekać.

Polska bez gwiazdy na Ligę Narodów siatkarek

Zdaniem trenera Lavariniego Smarzek musi jeszcze popracować na treningach, bo nie jest dziś gotowa na grę na reprezentacyjnym poziomie.

- Malwina potrzebuje pracy w innym trybie treningowym. Jeszcze nie jest gotowa do gry i rywalizacji. Będziemy kontrolować postęp jej prac i ponownie spotkamy się po Lidze Narodów - powiedział Włoch, cytowany przez sport.tvp.pl.

Ale brak powołania na LN nie zamyka drzwi Smarzek do udziału w mistrzostwach Europy. - Jeśli będzie w odpowiedniej formie, dostanie szansę na to, byśmy wzięli ją pod uwagę w przygotowaniach do Euro - dodał Lavarini.

Polka z pokorą przyjęła decyzję selekcjonera. Chce powalczyć o powołanie na ME. - Przede mną indywidualna praca. Dołączę do zespołu po Lidze Narodów. Jeżeli trener uzna, że moja forma jest wystarczająca to znajdę się w składzie na mistrzostwa Europy. Ze swojej strony mogę obiecać, że dam z siebie wszystko, by pomóc drużynie - przyznała siatkarka.

Rok temu zabrakło Smarzek. Kontrowersje, hejt. "Nikomu nie życzę tego"

W 2022 r. Smarzek zabrakło na liście powołanych. W kontrowersyjnych okolicznościach odeszła z Lokomotiwu Kaliningrad, długo nie zabierała głosu nt. inwazji Rosji na Ukrainę. Po transferze do KS DevelopRes Rzeszów spotkała się z falą hejtu, część kibiców chciała, by wróciła do Rosji. W wywiadach przyznała, że to był najtrudniejszy moment w jej karierze i mocno odbił się na jej formie.

- Uważam, że każdy sportowiec powinien nauczyć się ignorować opinie ludzi. Myślałam, że jestem na to super przygotowana. Przestałam czytać opinie o sobie i zakazałam tego robić najbliższym osobom. Nikomu nie życzę tego, co wtedy przeżywałam. W poprzednim sezonie, w stanie, którym wtedy byłam, nie zrobiłabym nic dobrego - skomentowała Smarzek.

Polki zaczną udział w tegorocznej Lidze Narodów od turnieju w tureckiej Antalyi, gdzie w dniach 30 maja - 3 czerwca zagrają z Kanadą, Włochami, Tajlandią i Serbią. Później wystąpią w Hongkongu i południowokoreańskim Suwon. Do finałów awansuje osiem najlepszych drużyn fazy zasadniczej, zagrają o trofeum w połowie lipca w amerykańskim Arlington.