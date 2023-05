Oto najniższy siatkarz na świecie. Niesamowita różnica. Przerastają go o dwie głowy

Siatkówka to sport, w którym ogromne znaczenie ma wzrost. Z reguły najwyższymi zawodnikami są środkowi, którzy najczęściej przekraczają granicę dwóch metrów. To spory kontrast do znacznie niższych libero, którzy w porównaniu z siatkarzami grającymi na innych pozycjach często wyraźnie odstają od nich wzrostem.

Oto najniższy siatkarz świata. Irańczyk wyraźnie odstaje od reszty drużyny

Zawodników grających na pozycji libero cechuje przede wszystkim większa zwinność. Nie powinno to dziwić, skoro niejednokrotnie muszą oni ratować zespół z opresji efektownymi rzutami na parkiet. Niski wzrost daje im więcej możliwości i pozwala szybciej odnaleźć się w sytuacji.

Najniższym libero na świecie jest Farhad Zarif. Irańczyk mierzy jedynie 165 centymetrów, co przy rosłych kolegach z drużyny robi ogromne wrażenie. 40-letni już zawodnik ma na koncie kilka sukcesów z reprezentacją. Dobrze prezentował się już jako junior, zdobywając w 2001 roku srebrny medal Mistrzostw Świata Kadetów. Z seniorską reprezentacją dwukrotnie wywalczył z kolei mistrzostwo Azji (2011, 2013). Zarif ma również na koncie występ na mistrzostwach świata w 2014 roku, których gospodarzem była Polska.

Irańczyk jest o pięć centymetrów niższy od trzech innych zawodników, grających na pozycji libero. Są to Chińczyk Jiajie Chen, Japończyk Taichiro Koga oraz Meksykanin Jose Roberto Mendoza Perdomo, którzy mierzą 170 centymetrów.

Ile wzrostu ma najniższy polski siatkarz?

Zaglądając do polskiej ligi również można spotkać zawodników, którzy wyraźnie odbiegają wzrostem od reszty drużyny. Najniższym siatkarzem, który występował w poprzednim sezonie w PlusLidze, jest libero Trefla Gdańsk Dawid Pruszkowski. 22-latek mierzy 175 centymetrów. Tylko o centymetr wyższy jest Bartosz Makoś, czyli zawodnik Warty Zawiercie. Wzrostem 177 centymetrów może się z kolei pochwalić trzech zawodników, czyli Maksymilian Granieczny z Jastrzębskiego Węgla, Jakub Ciunajtis z AZS-u Olsztyn oraz Bartosz Fijałek z BBTS-u Bielsko-Biała.

A jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o zawodników powołanych przez Nikolę Grbicia do szerokiej kadry na rok 2023? Miano najniższego zawodnika w reprezentacji należy do dwóch libero, a konkretnie Jakuba Popiwczaka z Jastrzębskiego Węgla i Damiana Wojtaszka z Projektu Warszawa. Obaj zawodnicy mierzą 180 centymetrów. Tylko o centymetr wyższy jest Kuba Hawryluk z AZS-u Olsztyn. Najwyższy wśród powołanych libero jest Paweł Zatorski. Wieloletni lider reprezentacji na tej pozycji mierzy 184 centymetry.