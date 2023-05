Wicemistrzynie Polski tracą gwiazdę i serce drużyny. Odchodzi z górą srebra, ale we łzach

Trudno było znaleźć w składzie Developresu Bella Dolina siatkarkę, która tuż po przegranej 2:3 w ostatnim, czwartym meczu finałowym nie płakała. Przygnębione miny i wilgotne oczy mieli też członkowie sztabu szkoleniowego. A wzrok kibiców i dziennikarzy skierowany był przede wszystkim na Jelenę Blagojević. Klub jeszcze tego oficjalnie nie ogłosił, ale w kuluarach już od kilku miesięcy krążyła informacja, że 34-letnia Serbka latem odejdzie. A swoją grą i charyzmą sprawiła, że po sześciu latach trudno sobie wyobrazić rzeszowską drużynę bez niej.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kibice uprzykrzali nam życie". Weronika Centka po pierwszym meczu finału. Developres BELLA DOLINA Rzeszów prowadzi w serii 1:0

Blagojević nie spełniła marzenia z Developresem. "Żal i smutek ściskają gardło, ale wiem, że zostawiam po sobie dobre wspomnienie"

Na oficjalne potwierdzenie wiadomości ze strony Developresu przyjdzie nam poczekać do formalnego wygaśniecia umowy Blagojević, ale w sobotni wieczór w hali Podpromie nikt nie miał już co do tego wątpliwości. Po zakończeniu finałowej rywalizacji z ŁKS-em Commercecon Łódź koleżanki z drużyny zebrały się i zaczęły podrzucać Serbkę. Ta podczas oczekiwania na dekorację i po niej często ocierała łzy, co chwilę ktoś do niej podchodził, przytulał i dziękował. Ona sama też nie unikała odpowiedzi na pytania dotyczące końca jej występów w zespole z Rzeszowa.

- Było sporo łez, bo z niektórymi dziewczynami znam się kilka lat, a widywałyśmy się praktycznie codziennie. W tym sezonie były momenty trudne, były fajne. Grałyśmy nieraz świetnie, a czasem beznadziejnie. Jesteśmy tylko ludźmi, to normalne. W sobotę byłyśmy skupione, by wygrać i doprowadzić do piątego meczu. I to było widać na boisku. Wspierałyśmy się nawzajem. Jestem dumna z tego, jak się prezentowałyśmy - podsumowuje doświadczona zawodniczka.

Gdy jeden z dziennikarzy stwierdza, że wraz z jej odejściem drużyna traci serce, to Serbka uśmiecha się i rzuca krótko: "Zobaczymy". Ale nikt, kto obserwował rzeszowski zespół przez ostatnie lata, nie ma wątpliwości co do tego, jak ważną postacią w nim była 34-latka. I że ma ona bardzo duży wkład we wszystkie pięć ligowych medali, jakie Developres zdobył z nią w składzie. Zaczęło się od brązu, a potem zadomowił się na drugim stopniu podium. Zdaniem Blagojević - i nie tylko jej - zadomowił się za bardzo. Czy przez to to ostatnie srebro jest wyjątkowe lub wyjątkowo bolesne?

- Nie ukrywam, że od początku moim marzeniem było zdobyć tu mistrzostwo. Co roku miałyśmy fajny zespół, co roku było blisko tego złota...Ale cieszę się, że kolejny sezon kończymy z medalem. To sygnał, że było dobrze. Miałyśmy młody skład, dziewczyny nabierały doświadczenia. Ten medal ma więc swoje znaczenie - ocenia Serbka.

Do klubu z Podkarpacia, który wciąż czeka na historyczny tytuł, trafiła latem 2017 roku. W żadnym innym zespole nie spędziła tyle czasu. Jak mówi, już po pierwszym roku czuła, że jest jej tam bardzo dobrze.

- Czułam się akceptowana. Każdy rok wnosił coś nowego. Te sześć lat minęło mi bardzo szybko. Cieszę się, że byłam częścią tego klubu i że zrobiłyśmy parę fajnych rzeczy razem na boisku. Wypromowałyśmy Rzeszów. Może bez Jeleny będzie tu kiedyś mistrzostwo? Dziewczyny, które zostają, są młode, gotowe do pracy i zasługują na taki sukces - zapewnia.

Mistrzynie Polski wyszły na dekorację. Pokazały, co znaczy klasa sama w sobie

Blagojević do Developresu przeszła z Chemika Police, w którego barwach zdobyła jedyne w dorobku mistrzostwo Polski. W Rzeszowie dołożyła - jak sama mówi - dużo wicemistrzostw i żałuje, że nie udało jej się dopiąć swojego osobistego celu z tym klubem. A co szczególnie będzie wspominać z ostatnich sześciu lat?

- Było tego trochę. Pierwszy medal, triumf w Superpucharze Polski, zdobycie Pucharu Polski. Fajne wyzwania. Na szybko nie przypomnę sobie każdego roku po kolei, ale wiemy, że miałyśmy młody zespół i widać było na boisku jak on rósł. Każdy sezon przynosił coś wspaniałego, coś swojego. Razem z koleżankami walczyłyśmy i uczyłyśmy się - wspomina pełniąca funkcję kapitana drużyny przyjmująca.

Spytana o kierunek, jaki obiera, rzuca tylko z uśmiechem, że ten, o którym wszyscy piszą. A w mediach przy jej nazwisku pojawiała się pogłoska o transferze do ligi chińskiej. A czy doświadczona siatkarka już na zawsze żegna się z Rzeszowem?

- Mówię "do zobaczenia". Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. To było dla mnie sześć wspaniałych lat. Dużo się nauczyłam i myślę, że dziewczyny też nauczyły się czegoś ode mnie, np. co znaczy walczyć, nie poddawać się. Byłam w zespole, który zdobywał co roku medal. Były też trudne momenty, ale zawsze na koniec stawałyśmy na podium, to pozytywny wydźwięk. Teraz jeszcze żal i smutek ściskają gardło, ale wiem, że zostawiam po sobie dobre wspomnienie - podsumowuje Blagojević.

Niepotrzebna seria srebrnych medali. Na razie rozczarowanie, a co potem?

Jej drużyna tegoroczną rywalizację w ekstraklasie zaczęła od zwycięstwa, ale trzy kolejne spotkania padły łupem rywalek z Łodzi. Serbka i trener rzeszowianek Stephane Antiga są zgodni - kluczowy był drugi pojedynek - rzeszowianki roztrwoniły wtedy prowadzenie 2:0 w setach.

- W ostatnim meczu ŁKS zaryzykował, a potem zaczęły się bawić na boisku. Tie-break niby toczył się po naszej myśli, ale rywalki dobrze czytały naszą grę i łapały nas blokiem. Na pewno to smutny moment. Szczególnie, że grałyśmy bardzo dobrze - przyznaje przygnębiona przyjmująca.

Szkoleniowiec Developresu w rozmowie ze Sport.pl chwali swoje zawodniczki za koncentrację zaprezentowaną w sobotni wieczór. Końcówka piątego seta jednak im kompletnie nie wyszła. Prowadziły 12:8 i tylko trzy punkty dzieliły je od doprowadzenia do piątego meczu w finale. Ale łodzianki odrobiły stratę i doprowadziły do remisu 13:13.

- Co się wtedy wydarzyło? Kobieca siatkówka...Żartuję tu trochę, ale...Rywalki miały serię punktów przy dobrej zagrywce, kiedy punktowały bokiem i kontrami. Nie było łatwo przyjmować, nie było łatwo skończyć ataku - wylicza Francuz.

Złoto po horrorze! Antiga nie spełnił swojego wielkiego marzenia. Co za finał

On dołączył do klubu w 2019 roku i jest to jego pierwsza praca w roli szkoleniowca kobiecej drużyny. Wywalczył z nią więc cztery srebrne krążki w ekstraklasie.

- Wiele osób jest tu już od kilku lat. Niepotrzebna jest ta seria srebrnych medali. Szkoda, że w tym roku znów przegraliśmy finał - przyznaje smutny, gdy pytam o tę regularność.

A czy dla niego to ostatnie wicemistrzostwo jest najboleśniejsze z wszystkich? - Nie wiem, naprawdę. Każdy sezon jest trochę inny. Nawet jak powtarza się wynik, to z inną grupą ludzi, ma się inne problemy, inne momenty radości. Każdy sezon jest tak długi, tak ciężki, tak dużo w nim emocji, więc ciężko to porównać. Z drugiej strony zdobyliśmy teraz Superpuchar Polski. Przegraliśmy w Pucharze Polski i w ekstraklasie, ale bardzo dobrze graliśmy w Lidze Mistrzyń. Każdy jest teraz rozczarowany, ale przegraliśmy z ŁKS-em sześć z siedmiu spotkań w tym sezonie. Wielkie gratulacje, bo mieli dwie poważne kontuzje, a u nas wszystkie dziewczyny były zdrowe. Po prostu przeciwnik był lepszy. Mało nieraz brakło, ale był lepszy - ocenia Antiga.

W tegorocznym finale Tauron Ligi jego drużyna dwukrotnie przegrała w tie-breaku. Dwa pozostałe spotkania skończyły się wynikiem 3:1. Na razie ten srebrny medal kojarzy się więc z rozczarowaniem, ale czy kiedyś będzie go cieszył? - Nie wiem. Na gorąco nie potrafię tego powiedzieć - rzuca na koniec przygnębiony trener, który z reprezentacją Polski siatkarzy w 2014 roku zdobył mistrzostwo świata.