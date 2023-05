Złe wieści dla reprezentacji Polski. Grbić nie będzie mógł skorzystać z liderów

Jastrzębski Węgiel i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 20 maja zmierzą się w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. W szeregach obu ekip znajduje się aż siedmiu reprezentantów Polski, w tym liderzy naszej kadry. Są to Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Marcin Janusz, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek, Tomasz Fornal i Jakub Popiwczak. Oni dostaną od Nikoli Grbicia nieco dłuższe wolne niż pozostali reprezentanci.

Reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania. Liga Narodów już za trzy tygodnie. Pierwsze turnieje bez liderów

Kilka dni temu w Spale rozpoczęło się pierwsze tegoroczne zgrupowanie reprezentacji Polski w Spale. Pojawiło się na nim 16 zawodników, którzy skończyli już ligową rywalizację. W kolejnych dniach będą dołączali następni zawodnicy. Najpóźniej dołączą zawodnicy Jastrzębskiego Węgla i ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, którzy dostali wolne aż do 5 czerwca.

Nikola Grbić w rozmowie z "Faktem" zapowiedział, że wspomniani zawodnicy nie zagrają w pierwszych dwóch turniejach Ligi Narodów, które zostaną rozegrane w Japonii (6-11 czerwca) oraz w Holandii (21-25 czerwca). - Muszą dojść do siebie po finałach PlusLigi i Ligi Mistrzów. W związku z tym nie zabiorę ich na dwa pierwsze turnieje - wyjaśnił. Grbić dodał, że do Japonii poleci 13 spośród 16 zawodników będących obecnie w Spale oraz Kamil Semeniuk występujący na co dzień we Włoszech.

To oznacza, że siatkarze Jastrzębskiego Węgla i ZAKSY zagrają w kadrze najwcześniej w lipcu, a więc przy okazji turnieju Ligi Narodów na Filipinach (5-9 lipca) albo dopiero w finałowym turnieju w Gdańsku (19-23 lipca).

Nikola Grbić zapowiedział priorytety. "Najważniejszy"

W tym sezonie polscy siatkarze wystąpią w trzech wielkich imprezach. Po Lidze Narodów wezmą oni udział w mistrzostwach Europy, a na koniec zostanie rozegrany turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Grbić nie ma wątpliwości, co będzie priorytetem. - Najważniejszy będzie turniej kwalifikacji olimpijskich - przyznał.