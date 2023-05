Świderski wskazuje nowego lidera kadry. Prezes zachwycony

Jastrzębski Węgiel pewnie wygrał trzy mecze finału siatkarskiej PlusLigi i został nowym mistrzem Polski. Drużyna z Jastrzębia-Zdroju w całym finale przegrała tylko jednego seta. Prawdziwy pokaz dominacji zobaczyliśmy w ostatnim meczu, w którym Jastrzębski Węgiel w najgorszym secie stracił zaledwie 16 punktów i odniósł pewne zwycięstwo 25:15, 25:16, 25:13.

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel mistrzem Polski! Fornal: Cieszymy się ze złotego medalu jednej z mocniejszych lig na świecie

Zachwyt Sebastiana Świderskiego nad Tomaszem Fornalem

Prezes PZPS Sebastian Świderski udzelił wywiadu Interii, w którym nie ukrywał podziwu dla formy Jastrzębskiego Węgla oraz lidera tego zespołu, Tomasza Fornala. Wskazuje, że stał się zawodnikiem kompletnym.

- Tomek już w ubiegłym sezonie w sezonie reprezentacyjnym, ale też klubowym pokazywał się z bardzo dobrej strony. Był jokerem w talii Grbicia. Zawsze kiedy wchodził na boisko, to grał bardzo dobrze. Potrafił odmienić losy spotkań. Teraz swoją grą pokazywał, że jest świetnie przygotowany mentalnie. Dorósł do grania na bardzo wysokim poziomie. Stał się też zawodnikiem kompletnym. O tym, że jest znakomity w ofensywie, to wiedzieliśmy, ale zrobił ogromny postęp w przyjęciu i obronie. To, co robił z tyłu, zasługiwało na uznanie, a przecież wyciągał naprawdę trudne piłki - rozpływał się nad umiejętnościami zawodnika Świderski.

ŁKS pewnie kroczy po mistrzostwo Polski. Druga wygrana nad Developresem

Prezes PZPS nie ukrywał swojego zaskoczenia jednostronnością finału. Był pod wrażeniem gry Jastrzębskiego Węgla oraz brakiem błędów popełnianych przez drużynę mistrza Polski. Wskazał również, co mogło zadecydować o takim przebiegu tego spotkania.

- Wydaje się jednak, że te mecze rozegrały się w sferze mentalnej. Pod tym względem Jastrzębski Węgiel miał przewagę. To jest chyba pokłosie tego, że trudno te wysokie obroty w sferze mentalnej utrzymać przez dłuższy czas. Jastrzębie w Lidze Mistrzów nie miało trudnego rywala. Nie męczyli się tak od strony psychicznej. ZAKSA z kolei walczyła z tymi najlepszymi. Do tego toczyła zacięte boje w PlusLidze. Byli wyczerpani mentalnie i chyba to właśnie sprawiło, że w finale nie byli w stanie nawiązać walki - podsumował Sebastian Świderski.

ZAKSA była nie do ruszenia, ale zderzyła się z pociągiem pancernym. "To był kosmos"

Tomasz Fornal liczy na zwycięstwo w Lidze Mistrzów

Do zwycięstwa Jastrzębskiego Węgla w finale PlusLigi najbardziej przyczyniło się trio Boyer-Fornal-Gladyr. Każdy z tych trzech zawodników został wyróżniony MVP jednego ze spotkań. Tomasz Fornal przyznaje jednak, że swoje marzenie dopiero spełni. - Spełnienie dziecięcych marzeń może nastąpić 20 maja, będziemy na to pracowali przez najbliższe dni. Naszym celem jest wygrana w Lidze Mistrzów - zapowiedział siatkarz.

Finał Ligi Mistrzów będzie również okazją dla ZAKSY Kędzierzyn-Koźle na rewanż. Oba zespoły zmierzą się 20 maja w Turynie o godzinie 20:30. Początkowo wydawało się, że ze względu na starcie dwóch polskich drużyn w tym finale mecz uda się przenieść do Polski, ale ostatecznie to się nie udało.