Najlepsza drużyna świata zmiażdżona. Mistrzowie Polski zaskoczyli samych siebie

Znaczenie wyciągania wniosków z porażek to nie tylko pusty frazes. W przypadku siatkarzy Jastrzębskiego Węgla zaowocowało to odzyskaniem tytułu mistrza Polski. Wywalczyli go po raz trzeci w historii, a po raz drugi w ostatnich trzech latach. Rewelacyjny poziom zaprezentowany w finale zaskoczył ich samych - w rywalizacji z broniącą tytułu z Zaksą Kędzierzyn-Koźle stracili łącznie zaledwie seta. A w ostatnim meczu – wygranym 3:0 – ani razu nie pozwolili rywalom dobrnąć do granicy 20 punktów (25:15, 25:13, 25:16). I to wszystko na oczach kompletu publiczności, którego dwa lata temu im brakowało.

REKLAMA

Zobacz wideo Grot Budowlani Łódź z brązem Tauron Ligi. "Było widać, że ten zespół ciągle robi postęp"

Wyjątkowy smak mistrzostwa. "Mistrz, mistrz Jastrzębie" na ulicach jeszcze przed wywalczeniem tytułu

Kibice jastrzębian jeszcze przed środowym meczem dali próbkę gorącego dopingu, a potem nieustannie go kontynuowali, niosąc na tej fali swoich ulubieńców. W 2021 roku ci ostatni byli skazani tylko na siebie – ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 grano przy pustych trybunach.

- To mistrzostwo smakuje wyjątkowo, bo dwa lata temu świętowaliśmy w hali przy zamkniętych drzwiach. Potem wyszliśmy na zewnątrz i kibice pięknie nas przywitali, ale uznaję, że dziś pięknie to wszystko dziś sobie odrobiliśmy, patrząc na tę pełną halę, która właściwie od połowy trzeciego seta już świętowała na stojąco – podkreśla środkowy Jurij Gładyr.

Pytanie o smak zdobytego w środę tytułu dostaje też Jakub Popiwczak. Libero rzuca: "Sprawdzę", udaje, że nadgryza cenny krążek i stwierdza z pełnym przekonaniem: - Jeszcze lepiej niż pierwsze.

W środowy wieczór jeszcze wiele minut po zakończeniu ostatniego pojedynku finałowego kibice pozostawali w hali w Jastrzębiu-Zdroju i skandowali – nazwiska trenera i zawodników ekipy triumfatorów oraz różne przyśpiewki. Ci w tym czasie robili sobie pamiątkowe zdjęcia i rozdawali autografy. Ok. półtorej godziny po zakończeniu dekoracji z parkietu zamieciono już złote confetti w Jastrzębiu-Zdroju i w hali pozostało zaledwie kilkoro dziennikarzy. Ale w szatni gospodarzy wciąż trwało świętowanie – słychać z niej było co chwilę "Campeones, campeones". Gdy opuszczaliśmy ok. północy obiekt, to na zawodników pod wejściem czekało kilkoro fanów. Czy się doczekali i ewentualnie o której – tego już nie wiem.

Mistrzowie Polski mają teraz mieć najprawdopodobniej dwa dni wolnego, a następnie wznowią treningi pod kątem przygotowań do finału Ligi Mistrzów, który odbędzie się 20 maja. Odpoczynek się przyda, bo ostatnie tygodnie kosztowały ich sporo nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim emocjonalnie. Niektórzy zawodnicy przyznali, że w dniu trzeciego spotkania, które rozpoczynało się o godz. 20.30 już od wczesnego popołudnia siedzieli w stroju meczowym i chcieli już zacząć spotkanie, bo tak byli naładowani energią.

- Ja chciałem się zdrzemnąć przed meczem. Może z godzinę mi się udało, a potem organizm powiedział, że chyba pora na mecz (uśmiech). To chyba normalne, czuliśmy już wewnętrznie, że gramy dobrze i będziemy w stanie zakończyć tę rywalizację w trzech spotkaniach – zaznacza przyjmujący Tomasz Fornal.

Fety nie planowali, bo się bali, ale jak włączyli tryb maszyny, to z rywali nie było co zbierać

Popiwczak stwierdza, że nikt nie spodziewał się, że tak gładko poradzą sobie w finale z Zaksą, z którą 20 maja zmierzą się też w finale LM.

- Mega radość, bo nie ma co ukrywać - po drugiej stronie stała świetna drużyna. Przed finałami określano ją jako numer 1. w Europie. I dlatego trzeba było sportowej i mentalnej siły, żeby pokazać, że jesteśmy lepsi, że można z tą drużyną rywalizować. Byliśmy bardzo skoncentrowani. Łatwo jest czasem wypaść z rytmu, popaść w hurraoptymizm, jak się wygrywa do 15 czy 16. Trzeba było się pilnować, by ta głowa cały czas była czujna i to się na pewno udało – analizuje reprezentacyjny libero.

Gdy pytam, czy jego zdaniem najtrudniej było zrobić pierwszy krok w tej finałowej rywalizacji w PlusLidze, czy też ostatni, to odpowiada, że każdy z nich charakteryzował się czymś innym.

- Przed pierwszym nie wiedzieliśmy, czego za bardzo się spodziewać. Jak to będzie i kto, w jakiej jest formie, bo przez dłuższy czas nie graliśmy ze sobą o stawkę. Było takie wyczekiwanie i chęć zobaczenia, jak to będzie. W drugim spotkaniu pojawiło się napięcie, bo trzeba było wrócić po przegraniu pierwszego seta. Teraz zaś trzeba było wytrzymać to niesamowite ciśnienie dookoła, bo od trzech dni chodziłem po Jastrzębiu, prowadząc syna do żłobka i nic tylko słyszałem "Mistrz, mistrz Jastrzębie" (...) To my musieliśmy wyjść na boisko i wytrzymać te oczekiwania i tę presję dookoła – argumentuje Popiwczak.

Gra jak z nut. "Ja już nie chcę przegrać" zamiast "Chcę wygrać"

Zaskoczony aż tak świetną grą swojej drużyny był także m.in. Gładyr. Doświadczony środkowy wskazuje, że niemal nie było w niej błędów i świetnie spisywał się system blok-obrona.

- Po prostu graliśmy jak z nut. Tablica już się nie świeci, ale wynik mówi sam za siebie – rzuca.

I na tym nie kończy. Pochodzący z Ukrainy zawodnik zwraca uwagę, że niektórzy tłumaczą sukces jego drużyny spadkiem formy Zaksy. A ten miałby być związany z dużą liczbą meczów.

- Nie podoba mi się ta narracja. Nieco przypomina mi to to, co się stało dwa lata temu. ZAKSA wygrywała niemal przez cały sezon i jak ją pokonaliśmy w finale, to zaraz wszyscy zaczęli mówić, że była zmęczona. Teraz też – proszę mi wierzyć, że dla nas to też ciężki sezon. Mówienie, że ktoś jest zmęczony, a my jakoś trafiliśmy z formą chyba nie jest fair względem naszych osiągnięć. To Jastrzębski Węgiel wygrał mistrzostwo Polski, a nie ZAKSA przegrała, bo Bartosz Bednorz nie zagrał, bo byli zmęczeni. Jak na rozgrzewce skaczą - mówiąc potocznie - po cyce na siatce, to chyba nie jest to dowód na zmęczenie – przekonuje Gładyr.

W ostatnich latach jego zespół w walce o krajowe trofea regularnie spotyka się z kędzierzynianami. W ubiegłorocznym finale górą byli rywale i Fornal przyznaje, że było to bolesne dla niego rozstrzygnięcie, do którego wracał potem nieraz myślami. Chyba jeszcze bardziej bolesną nauczką była porażka z Zaksą w lutowym finale Pucharu Polski. Jastrzębianie pod koniec dwóch pierwszych setów mieli wyraźną przewagę (20:15, 20:16), ale ją zmarnowali i przegrali 0:3.

- Na pewno niejeden zawodnik nie przespał po nim nocy. Cieszę się, że w ligowym finale udało się zaprezentować taki poziom. To kędzierzynianie byli faworytem. Często wygrywali z nami ostatnio, więc ten tytuł cieszy jeszcze bardziej. To taka fajna historia - może Netflix o tym coś nakręci – rzuca z uśmiechem przyjmujący.

Do tematu bolesnego półfinału PP wrócił też Gładyr. Tuż po lutowym pojedynku wypowiadał się bardzo ostro na temat postawy swojej drużyny w tamtym spotkaniu.

- Brakuje mi słów. Musimy prowadzić 24:10, by wygrywać sety? Mieć taką przewagę i dopuścić do tego, że oni serwują "baloniki", których nie umiemy przyjąć i nie umiemy skończyć akcji - to jakiś kompleks. Ale nie strach przed Zaksą, tylko chyba przed zwycięstwem. Musimy znaleźć rozwiązanie, by takie sytuacje już nigdy więcej się nie powtórzyły. Ale zdarzyło się to nie po raz pierwszy i to jest wielki problem. Jeśli nie będziemy przygotowywać się mentalnie do takich momentów, to nie mamy czego szukać (w grze o trofea - red.) – opowiadał wtedy środkowy.

Teraz wraca do tamtych chwil i mówi, że wówczas ludzie śmiali się z niego, ale teraz wszyscy zrozumieją, o co mu chodziło. Wspomina, że usiadł wtedy z kolegami z zespołu i zastanawiali się wspólnie, co mogą poprawić.

- Każdy rzucił swój pomysł. Ja zaproponowałem, by zmienić trochę podejście. Każdy chce wygrać, a ja powiedziałem: "Nie chodzi o to, by było +ja chcę wygrać+, bo każdy chce. A tu ma być +ja już nie chcę przegrać+". Myślę, że to zadziałało – analizuje 38-latek.