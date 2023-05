Fety nie planowali, bo się bali, ale jak włączyli tryb maszyny, to z rywali nie było co zbierać

Podczas przedmeczowej rozgrzewki za stolikiem komisarza zawodów ustawiono na podwyższeniu puchar za mistrzostwo kraju, a tuż przed meczem postawiono go przy boisku. Wówczas trener Jastrzębskiego Węgla Marcelo Mendez i jego siatkarze od czasu do zerkali na niego nieśmiało. Przychodziło wtedy na myśl, że prowadzący 2-0 w całej rywalizacji zespół jest jednocześnie tak blisko tego trofeum, a z drugiej tak daleko. Po chwili okazało się, że wykonanie ostatniego z trzech kroków przyszło im szybko i efektownie. Nie tylko nie stracili seta, ale ani razu nie pozwolili Zaksie Kędzierzyn-Koźle dobrnąć do granicy 20 punktów. To było znakomite spotkanie nowych mistrzów Polski!

Mało kto zakładał, że rywalizacja o mistrzostwo rozstrzygnie się w trzech spotkaniach, a jeśli już, to raczej stawiano na broniącą tytułu Zaksę. Jastrzębianie jednak w finale od początku grali rewelacyjnie i pierwszą szansę odzyskania tytułu po dwuletniej przerwie mieli już w trzecim pojedynku serii. Jeśli ktoś po drugim meczu zapragnął kupić bilet, by obejrzeć go z trybun w Jastrzębiu-Zdroju, to mógł się tylko obejść smakiem. Pod koniec kwietnia wypuszczono razem wejściówki na mecze numer jeden i trzy - rozeszły się w 12 minut.

Wiara w swoją drużynę to jedno, ale ostrożności nigdy dość. Z takiego założenia wyszli nie tylko siatkarze Mendeza, po których można się było spodziewać tonowania nastrojów, ale i członkowie klubu kibica czy pracownicy klubu. Przed meczem pytałam fanów, czy mają przygotowane szampany. - Nie, nic. Nie chcemy, żeby się to zemściło. Obie drużyny są bardzo dobre - podkreślali. A jeden z pracowników klubu dodawał, że pamiętał zbyt wiele przykrych chwil, gdy liczono w jastrzębskiej hali na sukces i się rozczarowano. - Choćby w ubiegłorocznym finale - przypomniał.

Może i klub kibica zachowywał ostrożność w deklaracjach i wolał nie chłodzić zbyt wcześnie szampana, ale od pierwszej akcji spotkania jego członkowie zdzierali gardła, by wesprzeć swój zespół. I prawie ani na chwilę nie mieli przerwy, bo ich ulubieńcy grali jak z nut i razem zmierzali równym tempem po tytuł. Wyniki setów? Do 15, 16 i 13!

Z akcji na akcję jastrzębianie mieli w sobie coraz więcej luzu, ale przed meczem zawodnicy obu ekip byli bardzo poważni. Żadnych żartów, dowcipów na rozgrzewce. Potem gospodarze włączyli jednak znany z dwóch wcześniejszych spotkań finałowych tryb maszyny. Po pierwszym i drugim secie szybko zmieniali strony boiska, mając zwykle wzrok wbity w podłogę lub w dal. Momentami po niektórych akcjach pojawiało się nieco emocji, zwłaszcza gdy zawodnicy Zaksy próbowali ich wybić z rytmu. Ale ich działania nie przyniosły efektu na dłuższą metę.

Kędzierzynianie wyrobili sobie markę drużyny podnoszącej się z desek, ale w żadnym pojedynku finałowym rywale im na to nie pozwolili. A samym obrońcom tytułu brakło argumentów. W środę także - na oczach obserwującego mecz zza band trenera reprezentacji Polski Nikoli Grbicia - byli bezradni. Początkowo jeszcze co jakiś czas któryś z zawodników próbował mobilizować kolegów, a oni niby kiwali głowami, ale widać było, jak dość szybko ucieka z nich wiara w powodzenie. Po pierwszym secie zgromadzili się, a kapitan Aleksander Śliwka przekazał kolegom kilka słów. Niewiele to jednak dało. Z czasem coraz częściej bezradnie rozkładali tylko ręce, a w pewnym momencie Łukasz Kaczmarek po jednym z nieudanych ataków podłamany przytulił się do słupka.

Zaksa liczyła, że zostanie pierwszą drużyną, która w historii PlusLigi odwróci losy finału, w którym przegrywała 0-2. W środę jednak szybko musiała o tym zapomnieć. Przy tak grających gospodarzach była bez szans.

A kibice jastrzębian? Dwa lata temu nie było im dane fetować mistrzostwa z powodu obostrzeń pandemicznych, tym razem będzie - już jest - zupełnie inaczej. - Teraz nadrobimy to podwójnie w drodze do Turynu - mówili tuż po zakończeniu spotkania i dekoracji mistrzów. Bo to nie koniec tegorocznej rywalizacji Jastrzębskiego Węgla z Zaksą - 20 maja w Turynie mistrz i wicemistrz Polski zagrają w finale Ligi Mistrzów.